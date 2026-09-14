Temblor de magnitud 4.5 sacudió el centro-occidente de Colombia: este es el reporte del SGC

Un temblor de magnitud 4,5 se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 en Colombia, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento sísmico ocurrió a las 3:02 p. m., hora local, según el boletín preliminar emitido por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

El mapa publicado por el SGC muestra el epicentro del temblor en el centro-occidente de Colombia, en una zona cercana al departamento del Tolima y al eje cafetero.

Temblor en Colombia: información preliminar

El Servicio Geológico Colombiano aclaró que la información presentada en el boletín es automática y preliminar, por lo que todavía no había sido revisada por un sismólogo al momento de su publicación.



La entidad también señaló que la localización oficial de los eventos sísmicos ocurridos en el área sombreada será tomada de una agencia sismológica internacional.

Por esta razón, los datos relacionados con la ubicación exacta del epicentro, magnitud y profundidad podrían presentar modificaciones en las próximas actualizaciones.

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¿Dónde fue el epicentro del temblor?

En el mapa difundido por el SGC, el epicentro aparece señalado hacia el centro-occidente del territorio colombiano, entre zonas próximas a ciudades como Ibagué, Armenia, Manizales, Pereira y Cali.

El boletín preliminar permite establecer que el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 4.5, aunque la información disponible en la imagen no precisa la profundidad del evento.

El SGC recomendó tomar estos datos como preliminares, debido a que la información puede cambiar después de la revisión técnica correspondiente.

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La información proporcionada en el boletín está sujeta a cambios, por lo que se espera que el Servicio Geológico Colombiano entregue posteriormente datos actualizados sobre el temblor registrado este 14 de septiembre.