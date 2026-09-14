Tres sismos sacuden a Colombia en menos de cinco minutos con epicentro en Chocó

Un evento sísmico múltiple se registró este lunes 14 de septiembre en el occidente de Colombia, tras confirmarse la ocurrencia de tres temblores en un lapso menor a cinco minutos.

Según los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos tuvieron como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó.



Detalle de los tres movimientos temblores

De acuerdo con la red de monitoreo del SGC, la secuencia de eventos se presentó en la tarde de la siguiente manera:



Primer sismo (03:02 p. m.): registró una magnitud de 4.9, con una profundidad de 39 kilómetros. El reporte del SGC ubicó el evento a 17 kilómetros de Sipí, Chocó.

Temblor de 4.9 en Chocó, este 14 de septiembre Foto: Servicio Geológico Colombiano

Segundo sismo (03:04 p. m.): se presentó dos minutos después con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 41 kilómetros, localizado a 19 kilómetros de Sipí.

localizado a 19 kilómetros de Sipí. Tercer sismo (03:08 p. m.): cerró la secuencia con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 40 kilómetros, ubicado a 16 kilómetros de Sipí.

Tras la ocurrencia de los tres movimientos, las autoridades y unidades de gestión del riesgo iniciaron verificaciones en varias zonas del territorio nacional.

Los barridos preventivos se adelantan principalmente en los departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, entre otros sectores donde los habitantes reportaron haber sentido los sismos.



Hasta el momento, los organismos de socorro avanzan en la revisión de los puntos de monitoreo para establecer si se presentaron daños en infraestructura o emergencias en las comunidades.