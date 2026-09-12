Alcaldes de Cali y Quibdó revelan qué falta para avanzar en la reconstrucción tras el terremoto

Un mes después del terremoto del pasado 10 de agosto, los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, y de Quibdó, Rafael Bolaños, hablaron en El Radar de Blu Radio sobre el avance de la atención a los damnificados y las necesidades que persisten para avanzar en la reconstrucción.

Desde Quibdó, Bolaños aseguró que la situación continúa siendo compleja, aunque destacó el acompañamiento recibido durante la emergencia. Para el mandatario, antes de comenzar de lleno la reconstrucción es necesario reducir los riesgos derivados del sismo.

“Tenemos que terminar de realizar todas las demoliciones que se requieren en esas estructuras que quedaron colapsadas o con riesgo de colapso para evitar los riesgos que se pueden derivar de allí. Debemos estabilizar taludes que han sido fracturados”, precisó Bolaños.

¿Qué necesita Quibdó para estabilizar las zonas afectadas?

El alcalde explicó que también se requieren intervenciones hidráulicas en cauces de ríos y quebradas que presentan sedimentación y acumulación de escombros. Según señaló, estas condiciones generan riesgos de inundación y erosión fluvial.

Bolaños indicó que el municipio necesita maquinaria amarilla, combustible y personal técnico para avanzar simultáneamente en las demoliciones, la remoción de escombros y las inspecciones estructurales.

Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, este lunes en Quibdó EFE

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“Esta emergencia desborda por completo las capacidades de respuesta de la entidad territorial y pues no ha sido fácil. Por eso quisiéramos llegar a todos los puntos de manera simultánea y poder realizar todas esas demoliciones”, mencionó el alcalde de Quibdó.

El mandatario agregó que la reactivación económica y el restablecimiento de los servicios públicos también hacen parte de las necesidades de estabilización.

¿Cómo avanza la reconstrucción de Cali después del terremoto?

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En Cali, Alejandro Eder señaló que la ciudad continúa atendiendo a los damnificados mientras avanza hacia la reconstrucción. El alcalde indicó que actualmente se distribuyen 20 toneladas diarias de ayudas humanitarias y destacó el apoyo del sector privado.

Foto: Blu Radio.

Sobre las afectaciones en infraestructura, Eder informó que 24 inmuebles colapsaron y 1.200 permanecen evacuados, mientras equipos de ingenieros evalúan cuáles pueden ser rehabilitados, reforzados o demolidos. Hasta ahora, identificaron 11 inmuebles que deben ser demolidos y otros 114 presentan daños superiores al 70 %.

“Si bien ya pasó un mes, esto apenas comienza, apenas estamos comenzando. Esto es el primer mes de un maratón. Todavía necesitamos, estamos distribuyendo aún 20 toneladas diarias de ayudas humanitarias”, destacó Eder.

Escuche la entrevista completa aquí: