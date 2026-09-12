Capturados tres integrantes del Frente 57 'Yaír Bermúdez' de las disidencias en Sevilla, Valle

Tres presuntos integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez de las disidencias de las Farc, fueron capturados en Sevilla, Valle del Cauca, en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía. Entre los detenidos están dos hombres señalados de ocupar posiciones de mando dentro de esta estructura armada.

“Entre los capturados se encuentra alias el Indio o Fabián, cabecilla de la comisión armada GAO-r Ismael Ruiz EMC, con injerencia en el departamento del Huila. De acuerdo con las labores de inteligencia, los capturados presentarían antecedentes relacionados con los delitos de porte y tráfico de armamento y concierto para delinquir.”, dijo el coronel Carlos Marío Bernal Correa, comandante Octava Brigada del Ejército Nacional.

Tres integrantes del Frente 57 'Yaír Bermúdez' de las disidencias de las Farc, fueron capturados en Sevilla, Valle. Entre los detenidos estarían dos cabecillas señalados de coordinar actividades como extorsiones y homicidios selectivos. #VocesySonidos pic.twitter.com/r2ixADw5Fg — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 12, 2026

Según las autoridades, alias El Indio tendría bajo su mando cerca de diez hombres armados en el norte del Valle y estaría relacionado con homicidios selectivos, extorsiones y enfrentamientos contra la Fuerza Pública en zona rural de Sevilla.

“Otro de los capturados es conocido con el alias Molina o Barbas, cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales, en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. La operación se desarrolló gracias a información de inteligencia militar del Batallón de Montaña N.° 5, con apoyo de la Policía Nacional y el CTI, permitiendo ubicar y capturar a tres personas que presuntamente pertenecerían a esta estructura armada ilegal.” explicó Bernal.



El tercer capturado fue identificado como alias Sinaloa, señalado como integrante raso y quien tendría entrenamiento como tirador de alta precisión. Durante el allanamiento fueron incautadas una pistola Glock, dos escopetas, una granada de fragmentación, munición y teléfonos celulares.