Incendio forestal en Yumbo se convierte en fuego subterráneo tras seis días de emergencia

Seis días lleva activo el incendio forestal registrado en el sector de Cerro Gordo, en zona rural de Yumbo, Valle del Cauca. Aunque los organismos de socorro han adelantado diferentes labores para controlar la emergencia, las autoridades confirmaron que el fuego se convirtió en un incendio subterráneo, lo que dificulta su extinción y mantiene la alerta por la posible reactivación de las llamas.

El teniente Álvaro Hernán Echeverry, subcomandante de Bomberos de Yumbo, explicó que esta nueva condición del incendio representa un riesgo, debido a que los focos permanecen ocultos bajo tierra.

“Son peligrosos porque no los vemos, pero siguen presentando riesgo de reinicio de la actividad de los incendios y pudiera comprometer bienes y vidas”, aseguró el oficial.

Ante esta situación, unidades del Ejército Nacional y organismos de socorro continúan trabajando en la zona con labores de remoción de material vegetal, liquidación de puntos calientes y monitoreo permanente para evitar que el fuego vuelva a emerger y se extienda por la ladera.



“Al tratarse de un incendio de bosque seco tropical y por las características que se han desarrollado en el terreno, este pasó a ser un incendio de subsuelo. Por esta razón, la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional está haciendo presencia y acompaña estas labores”, explicó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle.

En las labores también participan la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil, mientras la Fuerza Aérea Colombiana ha apoyado las operaciones con descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket. En total, se han descargado 50.000 galones de agua sobre la zona afectada.