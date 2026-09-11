Avanza iniciativa para brindar alivios en impuesto predial a damnificados por el terremoto en Cali

Para avanzar en la fase de reconstrucción en Cali, un mes después del terremoto, en el Concejo Distrital actualmente se están discutiendo varios proyectos de acuerdo para otorgar beneficios económicos a aquellas familias y comerciantes que lo perdieron todo el pasado 10 de agosto.

Uno de estos proyectos ya fue aprobado en primer debate, el que consiste en la exoneración del 100% del impuesto predial a los caleños cuyos inmuebles quedaron en pérdida total, mientras que a los predios que tuvieron daños parciales graves pero que no necesitan demolición se les otorgará el 50% de descuento en el impuesto predial.

Para los negocios afectados en Cali, este proyecto en el Concejo busca otorgar el 20% de descuento en el impuesto de Industria y Comercio, así como frenar las sanciones económicas a quienes presenten alguna mora.

"Que consiste básicamente en dar exoneraciones en materia tributaria así como otros beneficios a todas las personas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El siguiente paso es segundo debate con toda la plenaria del Consejo de Santiago de Cali. Allí esperamos que sea aprobada esta iniciativa", señaló John Quinchua, director del departamento de Hacienda Distrital de Cali.



Este proyecto también plantea alternativas para que los contribuyentes afectados puedan ponerse al día y facilitar así la reconstrucción de la ciudad. Condonando los intereses moratorios hasta en cinco vigencias fiscales.