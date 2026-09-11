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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 9.600 familias damnificadas por el terremoto en Cali recibirán auxilio de vida este sábado

Más de 9.600 familias damnificadas por el terremoto en Cali recibirán auxilio de vida este sábado

Las familias recibirán $1.050.000 mensuales. Los pagos estarán disponibles en 109 sedes de SuperGiros.

Damnificados por el terremoto en Cali.
Damnificados por el terremoto en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Un total de 31 días después del terremoto siguen atendiéndose a miles de familias damnificadas en Cali, quienes resultaron afectadas durante la emergencia del 10 de agosto. A partir de este sábado ya empezarán a recibir el pago del auxilio de vida por $1.050.000 pesos.

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Este giro se realizará de dos maneras, una de forma física, donde los beneficiarios podrán reclamar el pago con un pin que se recibe a través de mensaje de texto. La segunda forma es directamente a la cuenta bancaria, esto depende de lo que haya solicitado la persona afectada.

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"Aquí vamos a hacer una dispersión a 9,688 personas, las cuales serán contactadas a través de mensaje de WhatsApp por el operador que tenemos, de call center, y también por SuperGiros. En esta dispersión se entregará a un Pin para que la persona vaya a Supergiros o los gane autorizados a partir de este sábado en la mañana. El pago se va a hacer mensual, 1,050,000 cada mes. Hay que recordar que las personas que están en la lista son aquellos que en el RUD aparecen como no habitable o destruida su vivienda o sus comercios", secretario de Gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Le puede interesar: A un mes del terremoto en Buenaventura, aún no comienzan las demoliciones de las viviendas afectadas

Hay que tener en cuenta que el pago que inicia este sábado corresponde a las familias que perdieron completamente sus viviendas, que quedaron registradas en el primer corte del Registro Único de Damnificados, el resto de beneficiarios se darán a conocer la próxima semana.

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"Habilitamos de manera gratuita 109 puntos para que las personas se acerquen con su documento, bien sea cédula o pasaporte, que los identifique para acceder a ese auxilio o a ese subsidio que se les está entregando. Logramos alianzas con el Centro Comercial Cosmocentro, para habilitar un espacio masivo el sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde exclusivamente para las personas que les llegó el mensaje de texto, para que se acerquen y reclamen esa ayuda económica. También lo tendremos el día domingo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde", explicó Edubina Arias, jefe de la línea de negocios de Gane y SuperGiros.

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Hay que tener en cuenta que las casi 500 personas que hoy permanecen en albergues o en hoteles, una vez reciban el pago de este auxilio dejarán de ser alojadas en estos lugares.

En cuanto a la demolición de los edificios en riesgo de colapso, se aumentó a 16 el número de estructuras que serán intervenidas en la capital vallecaucana. Este proceso avanza desde este fin de semana.

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