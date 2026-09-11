Más de 9.600 familias damnificadas por el terremoto en Cali recibirán auxilio de vida este sábado

Un total de 31 días después del terremoto siguen atendiéndose a miles de familias damnificadas en Cali, quienes resultaron afectadas durante la emergencia del 10 de agosto. A partir de este sábado ya empezarán a recibir el pago del auxilio de vida por $1.050.000 pesos.

Este giro se realizará de dos maneras, una de forma física, donde los beneficiarios podrán reclamar el pago con un pin que se recibe a través de mensaje de texto. La segunda forma es directamente a la cuenta bancaria, esto depende de lo que haya solicitado la persona afectada.

"Aquí vamos a hacer una dispersión a 9,688 personas, las cuales serán contactadas a través de mensaje de WhatsApp por el operador que tenemos, de call center, y también por SuperGiros. En esta dispersión se entregará a un Pin para que la persona vaya a Supergiros o los gane autorizados a partir de este sábado en la mañana. El pago se va a hacer mensual, 1,050,000 cada mes. Hay que recordar que las personas que están en la lista son aquellos que en el RUD aparecen como no habitable o destruida su vivienda o sus comercios", secretario de Gestión del riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

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Hay que tener en cuenta que el pago que inicia este sábado corresponde a las familias que perdieron completamente sus viviendas, que quedaron registradas en el primer corte del Registro Único de Damnificados, el resto de beneficiarios se darán a conocer la próxima semana.

"Habilitamos de manera gratuita 109 puntos para que las personas se acerquen con su documento, bien sea cédula o pasaporte, que los identifique para acceder a ese auxilio o a ese subsidio que se les está entregando. Logramos alianzas con el Centro Comercial Cosmocentro, para habilitar un espacio masivo el sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde exclusivamente para las personas que les llegó el mensaje de texto, para que se acerquen y reclamen esa ayuda económica. También lo tendremos el día domingo de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde", explicó Edubina Arias, jefe de la línea de negocios de Gane y SuperGiros.

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Hay que tener en cuenta que las casi 500 personas que hoy permanecen en albergues o en hoteles, una vez reciban el pago de este auxilio dejarán de ser alojadas en estos lugares.

En cuanto a la demolición de los edificios en riesgo de colapso, se aumentó a 16 el número de estructuras que serán intervenidas en la capital vallecaucana. Este proceso avanza desde este fin de semana.