Grupo Coordinadora Ejército Bolivariano anuncia que no atacará a la fuerza pública

En 15 días se espera conocer la respuesta del ministro de Justicia, Iván Cancino, luego de que el máximo comandante del grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Walter Mendoza, manifestara su voluntad de iniciar un acercamiento con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, confirmó Angélica María Martínez, abogada del grupo.

La solicitud de acercamiento se conoce casi tres días después de que el jefe de Estado emitió un decreto por medio del cual puso final a todas las mesas de diálogos de paz del expresidente Gustavo Petro.

La respuesta del jefe del despacho presidencial, Nicolás Gómez Arenas, se dio el 11 de septiembre, en la que se señala que será el Ministerio de Justicia el encargado de analizar y dar trámite correspondiente y brinde la respuesta directa a la solicitud expuesta por Walter Mendoza, jefe de la delegación de paz del grupo.

“La CNEB manifiesta ante el Gobierno Nacional su disposición para iniciar un acercamiento serio, responsable y de buena fe, que permita explorar caminos hacia la protección de las comunidades, la verdad histórica, la reparación de las víctimas, la resocialización y el tránsito progresivo hacia la vida civil”, dice Walter Mendoza en la carta dirigida al presidente el pasado 3 de agosto.



Según el jefe guerrillero, no atacarán a la fuerza pública ni cometerán atentados contra la infraestructura del Estado, siempre y cuando se les respete la vida y que estas poblaciones no sigan siendo estigmatizadas.