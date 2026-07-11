De La Espriella destaca respaldo del Escudo de las Américas en la transición de poder del país

Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que el reciente pronunciamiento de Estados Unidos y los demás países miembros del Escudo de las Américas representa un respaldo a la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y a la necesidad de garantizar una transición institucional respetuosa del orden constitucional.

El equipo del presidente electo afirmó, en un comunicado, que la decisión de los ciudadanos "debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático". Además, sostuvo que el apoyo de la comunidad internacional reafirma la importancia de preservar el orden constitucional y de desarrollar el proceso de empalme con pleno respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.

El Gobierno entrante reiteró que el proceso de empalme entre administraciones no constituye una concesión política, sino una obligación prevista en la Constitución para garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones.

El pronunciamiento llega un día después de que Estados Unidos y otros doce países integrantes del Escudo de las Américas emitieran una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por declaraciones que, según señalaron, ponen en duda la integridad del proceso electoral colombiano y generan incertidumbre sobre la transición presidencial.



En dicho documento, los gobiernos firmantes hicieron un llamado a respetar los resultados oficiales de las elecciones, rechazaron cualquier intento de desacreditar a las autoridades electorales o de obstaculizar el proceso de empalme e instaron a que la transición se desarrolle de manera pacífica, ordenada y transparente, conforme a la Constitución y la ley.

La declaración internacional se produjo en medio de la controversia generada tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no reconocería la victoria electoral de De La Espriella al denunciar un supuesto fraude sin presentar pruebas. Declaraciones por las que el presidente electo ha acusado al mandatario y al excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de intentar impedir la transición de gobierno.

Comunicado de Abelardo De La Espriella Defensores de la Patria