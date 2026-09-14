“Me hicieron salir descalza”: empleada de Zara denuncia que la humillaron por "zapatos de dotación"

La protagonista de una nueva polémica por cuenta de los derechos laborales y la denuncia es María Alejandra Rojas, una joven de 22 años oriunda del Tolima que llegó a la capital para estudiar Derecho y se desempeñaba como cajera en e almacén Zara del centro comercial Unicentro. Rojas denunció públicamente y a través de sus redes sociales que fue obligada a quitarse el calzado con el que trabajaba y a abandonar el local comercial totalmente descalza al finalizar su turno.

#ATENTOS 🚨 Joven trabajadora de la tienda Zara ubicada en el CC/Unicentro, en el norte de Bogotá, denunció por redes sociales, haber sido víctima de un trato humillante, degradante e inhumano, al finalizar su jornada laboral, por parte de la gerente general del establecimiento.… pic.twitter.com/fiiyl3c8Zz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 12, 2026

La conversación que tuvo con sus superiores fue filtrada a través de redes sociales y se puede escuchar cómo inician la discusión por un calzado que se le había prestado; de acuerdo con el audio, ella no contaba con los zapatos que pide la marca para trabajar en la tienda.

Esta es la conversación que María Alejandra Rojas sostuvo con su jefe por la devolución de los zapatos en el punto de Zara de Unicentro #AsíLasCosas ➤ pic.twitter.com/wIOFddqCof — Santiago Rios Conto (@sriosconto) September 12, 2026

Un accidente laboral

Los hechos que desencadenaron la controversia comenzaron pocos días después de su ingreso a la empresa, ocurrido el 20 de agosto de 2026 El 23 de agosto, la trabajadora asistió a una jornada de integración organizada por la compañía en el Parque El Country, cuyas horas debían ser remuneradas.

Durante una actividad recreativa en la que jugó como portera, sufrió una caída sobre el césped sintético que le provocó una seria lesión en la mano derecha, su mano dominante para operar las cajas registradoras.



Según el testimonio de Rojas, sus superiores no le permitieron buscar atención médica inmediata y le solicitaron continuar apoyando el evento tomando fotografías a pesar del dolor. ras recibir primeros auxilios en la enfermería del centro comercial, se le recomendó acudir a urgencias para gestionar el reporte ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

No obstante, la joven sostuvo que su jefa directa le indicó que el hecho no podía considerarse un accidente laboral por haber ocurrido fuera de la tienda y le sugirió manifestar que se había caído en un parque. Adicionalmente, enfrentó dificultades administrativas al descubrir que inicialmente no figuraba registrada en la ARL, por lo que debió ser atendida en primera instancia a través de su EPS

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Al persistir la inflamación y el dolor agudo, fue valorada semanas después mediante la ARL en la Clínica Colina. Aunque una tomografía (TAC) descartó una fractura de escafoides, los especialistas confirmaron esguinces y afecciones en tendones y nervios, lo que derivó en la emisión de múltiples incapacidades médicas

Ella es María Alejandra Rojas 👟😢



La joven ex-cajera de @ZARA en Unicentro (Bogotá) denunció en un video viral que la gerencia la obligó a devolver sus zapatos de dotación al finalizar su jornada.



Al no tener calzado de repuesto por no ser de la ciudad, tuvo que salir y… pic.twitter.com/XFgzBR4v0V — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) September 13, 2026

El episodio del calzado y la salida sin zapatos

El 10 de septiembre de 2026, al regresar a su puesto de trabajo tras finalizar su periodo de incapacidad, Rojas acudió con los tenis que había recibido a manera de préstamo, parece, durante sus primeros días en la compañía. Al culminar su turno, una asistente administrativa le exigió entregar el calzado sosteniendo que correspondía a un préstamo y no a su dotación definitiva.

A pesar de que Rojas advirtió repetidamente que no llevaba otro par de zapatos en su bolso para regresar a su vivienda y propuso entregarlos al día siguiente, la orden de devolución inmediata se mantuvo firmemente. La empleada fue obligada a descalzarse y a caminar por el establecimiento frente a compañeros y superiores, recibiendo burlas e ironías relacionadas con los correos electrónicos que había enviado reclamando atención médica.

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Finalmente, tuvo que abandonar la tienda y recorrer los pasillos de Unicentro sin calzado hasta abordar un transporte hacia su hogar. La joven negó categóricamente las versiones que circularon en redes sociales señalando que llevaba calzado de repuesto en su bolso.

El 12 de septiembre acudió a un centro médico donde le fue diagnosticada una incapacidad de 10 días por afectación psicológica. Ante la gravedad de la situación, Rojas recopiló historias clínicas, audios, documentos de constancia de hechos y grabaciones con el fin de solicitar una investigación formal a las autoridades competentes sobre el manejo de su afiliación médica y el presunto acoso laboral.

Indignación en redes y protesta en Unicentro

La difusión de los videos grabados por Rojas generó un amplio rechazo social en plataformas digitales y solicitudes de boicot a la marca. El domingo 13 de septiembre de 2026, un grupo de ciudadanos realizó una manifestación simbólica con calzado y pancartas frente a la tienda Zara de Unicentro. Con lemas como “La dignidad no es una dotación”, los manifestantes reclamaron garantías laborales y el respeto a los derechos fundamentales de los empleados.

#ZARAPASTROSOS. Manifestación en tienda de Zara Unicentro, en Bogotá tras la denuncia viral y que fue publicada por María Alejandra Rojas, la joven cajera que aseguró haber recibido trato humillante por parte de sus superiores al finalizar su jornada laboral en el establecimiento… https://t.co/uiZQ0eQQ4L pic.twitter.com/Id8ghnH27v — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 13, 2026