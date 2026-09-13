Pastor Andrés Corson explica la diferencia entre desobedecer y rebelarse: “No es lo mismo"

La reflexión dominical del pastor Andrés Corson estuvo centrada en la diferencia entre la desobediencia y la rebeldía, y en la importancia de reconocer las autoridades dentro de la vida familiar, religiosa y social. A partir de pasajes bíblicos como Romanos 13:1 y 1 Samuel 15:23, sostuvo que no estar de acuerdo con una norma no necesariamente convierte a una persona en rebelde. “El desobediente lucha en contra de ciertas normas, el rebelde lucha es en contra del que pone las normas”, explicó.

El pastor también advirtió sobre el riesgo de que las experiencias dolorosas terminen endureciendo el corazón y alejando a las personas de Dios. Mencionó situaciones como el rechazo, el abandono, las decepciones, las oraciones que parecen no tener respuesta y las malas experiencias dentro de una iglesia como circunstancias que pueden alimentar ese proceso. “Un corazón endurecido no es rebeldía, pero es el camino hacia la rebeldía”, afirmó.

Finalmente, Corson señaló que la rebeldía también puede transmitirse entre generaciones y llamó a revisar los comportamientos aprendidos dentro de las familias y comunidades. “La rebeldía se aprende en casa. Por eso nos toca romper ese manto de rebeldía”, expresó. En su reflexión, insistió en que la autoridad debe entenderse desde la perspectiva de la fe y que quienes ejercen liderazgo también tienen una responsabilidad frente a Dios.

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