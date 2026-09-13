En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Pastor Andrés Corson explica la diferencia entre desobedecer y rebelarse: “No es lo mismo"

Pastor Andrés Corson explica la diferencia entre desobedecer y rebelarse: “No es lo mismo"

Durante su reflexión dominical, el pastor habló de las heridas, el orgullo y las experiencias que pueden endurecer el corazón y afectar la relación con Dios y las figuras de autoridad.

Biblia Reina Valera.jpg
Biblia Reina Valera
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

La reflexión dominical del pastor Andrés Corson estuvo centrada en la diferencia entre la desobediencia y la rebeldía, y en la importancia de reconocer las autoridades dentro de la vida familiar, religiosa y social. A partir de pasajes bíblicos como Romanos 13:1 y 1 Samuel 15:23, sostuvo que no estar de acuerdo con una norma no necesariamente convierte a una persona en rebelde. “El desobediente lucha en contra de ciertas normas, el rebelde lucha es en contra del que pone las normas”, explicó.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El pastor también advirtió sobre el riesgo de que las experiencias dolorosas terminen endureciendo el corazón y alejando a las personas de Dios. Mencionó situaciones como el rechazo, el abandono, las decepciones, las oraciones que parecen no tener respuesta y las malas experiencias dentro de una iglesia como circunstancias que pueden alimentar ese proceso. “Un corazón endurecido no es rebeldía, pero es el camino hacia la rebeldía”, afirmó.

Últimas noticias

Orar
Religión

Monseñor Rafael de Brigard explica por qué el perdón puede transformar las relaciones humanas

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Religión

Pastor César Castellanos explica el “plan B” de Dios y cómo superar los momentos de fracaso

Finalmente, Corson señaló que la rebeldía también puede transmitirse entre generaciones y llamó a revisar los comportamientos aprendidos dentro de las familias y comunidades. “La rebeldía se aprende en casa. Por eso nos toca romper ese manto de rebeldía”, expresó. En su reflexión, insistió en que la autoridad debe entenderse desde la perspectiva de la fe y que quienes ejercen liderazgo también tienen una responsabilidad frente a Dios.

Escuche la reflexión completa aquí:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Reflexión del día

Oración de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad