Monseñor Rafael de Brigard explica por qué el perdón puede transformar las relaciones humanas

La reflexión de monseñor Rafael de Brigard estuvo centrada en el perdón como uno de los pilares de la enseñanza de Jesús. A partir del pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a quien lo ofende, el sacerdote destacó la respuesta de Cristo: “No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7”. Para De Brigard, este mensaje plantea una forma de entender las relaciones humanas que va más allá de la lógica de la venganza o la reciprocidad.

El sacerdote también invitó a los oyentes a revisar la manera en que enfrentan las ofensas y recordó que, desde la perspectiva cristiana, el perdón recibido de Dios debería convertirse en misericordia hacia los demás. En ese sentido, cuestionó la tendencia a aplicar un criterio cuando se necesita comprensión y otro cuando alguien tiene una deuda u ofensa pendiente. “Dios ha tenido siempre misericordia con nosotros, lo más natural es que nosotros seamos misericordiosos con los demás”, sostuvo. Además, llamó a no esperar necesariamente una petición de perdón para tomar la iniciativa.

Finalmente, De Brigard señaló que perdonar puede ser difícil porque implica ir en contra de algunas respuestas promovidas por la sociedad, como la retaliación, la humillación o la venganza. Por ello, retomó la invitación a realizar un examen de conciencia cada noche para identificar tanto la necesidad de recibir perdón como las oportunidades de ofrecerlo.

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