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Monseñor Rafael de Brigard explica por qué el perdón puede transformar las relaciones humanas

En su reflexión dominical en Blu Radio, el sacerdote invitó a revisar las ofensas, dejar atrás la venganza y practicar una misericordia que, según dijo, puede sanar familias y comunidades.

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Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 13 de sept, 2026

La reflexión de monseñor Rafael de Brigard estuvo centrada en el perdón como uno de los pilares de la enseñanza de Jesús. A partir del pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a quien lo ofende, el sacerdote destacó la respuesta de Cristo: “No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7”. Para De Brigard, este mensaje plantea una forma de entender las relaciones humanas que va más allá de la lógica de la venganza o la reciprocidad.

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El sacerdote también invitó a los oyentes a revisar la manera en que enfrentan las ofensas y recordó que, desde la perspectiva cristiana, el perdón recibido de Dios debería convertirse en misericordia hacia los demás. En ese sentido, cuestionó la tendencia a aplicar un criterio cuando se necesita comprensión y otro cuando alguien tiene una deuda u ofensa pendiente. “Dios ha tenido siempre misericordia con nosotros, lo más natural es que nosotros seamos misericordiosos con los demás”, sostuvo. Además, llamó a no esperar necesariamente una petición de perdón para tomar la iniciativa.

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Finalmente, De Brigard señaló que perdonar puede ser difícil porque implica ir en contra de algunas respuestas promovidas por la sociedad, como la retaliación, la humillación o la venganza. Por ello, retomó la invitación a realizar un examen de conciencia cada noche para identificar tanto la necesidad de recibir perdón como las oportunidades de ofrecerlo.

Escuche la reflexión completa aquí:

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