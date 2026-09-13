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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Pastor César Castellanos explica el “plan B” de Dios y cómo superar los momentos de fracaso

Pastor César Castellanos explica el “plan B” de Dios y cómo superar los momentos de fracaso

Durante su reflexión dominical en Blu Radio, el pastor habló sobre la identidad, la fe y la manera en que las adversidades pueden cambiar la percepción que una persona tiene de sí misma.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Durante su reflexión dominical, el pastor César Castellanos habló sobre el propósito de Dios para el ser humano y planteó una idea central: incluso cuando las personas sienten que han fracasado, existe una nueva oportunidad. A partir del relato del Génesis, Castellanos explicó que Dios creó al hombre y a la mujer “a su imagen y semejanza”, por lo que, según su interpretación, la identidad de cada persona está ligada a su relación con el Creador.

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El pastor también reflexionó sobre la forma en que las dificultades pueden transformar la percepción que una persona tiene de sí misma. Para explicar su punto, recurrió a la historia bíblica de Job, quien, pese a perder a sus hijos, bienes y estabilidad, mantuvo su fe. Castellanos aseguró que uno de los principales desafíos está en no permitir que las circunstancias o las voces externas definan la identidad. “El problema no es lo externo, el problema es lo que hay dentro de nosotros, cómo nosotros nos vemos”, señaló.

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Finalmente, Castellanos presentó a Jesús como ese “plan B” al que hizo referencia durante toda su enseñanza y llamó a quienes se sienten derrotados a recuperar la esperanza y levantarse frente a las dificultades. “El plan A quedó en la cruz, el plan B Jesús en nosotros”, expresó.

Escuche la reflexión completa aquí:

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