Pastor César Castellanos explica el “plan B” de Dios y cómo superar los momentos de fracaso

Durante su reflexión dominical, el pastor César Castellanos habló sobre el propósito de Dios para el ser humano y planteó una idea central: incluso cuando las personas sienten que han fracasado, existe una nueva oportunidad. A partir del relato del Génesis, Castellanos explicó que Dios creó al hombre y a la mujer “a su imagen y semejanza”, por lo que, según su interpretación, la identidad de cada persona está ligada a su relación con el Creador.

El pastor también reflexionó sobre la forma en que las dificultades pueden transformar la percepción que una persona tiene de sí misma. Para explicar su punto, recurrió a la historia bíblica de Job, quien, pese a perder a sus hijos, bienes y estabilidad, mantuvo su fe. Castellanos aseguró que uno de los principales desafíos está en no permitir que las circunstancias o las voces externas definan la identidad. “El problema no es lo externo, el problema es lo que hay dentro de nosotros, cómo nosotros nos vemos”, señaló.

Finalmente, Castellanos presentó a Jesús como ese “plan B” al que hizo referencia durante toda su enseñanza y llamó a quienes se sienten derrotados a recuperar la esperanza y levantarse frente a las dificultades. “El plan A quedó en la cruz, el plan B Jesús en nosotros”, expresó.

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