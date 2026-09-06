Tu linaje es especial, una nueva naturaleza en Cristo: reflexión del pastor César Castellanos

La reflexión del pastor César Castellanos parte de una verdad poderosa: quienes han puesto su fe en Cristo pertenecen a un linaje especial, pues la Escritura declara: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9). Esta identidad no se fundamenta en nuestro origen familiar, posición social o circunstancias, sino en Dios mismo, quien creó al ser humano a su imagen y semejanza para relacionarse con Él y ejercer autoridad sobre la creación.

El centro de esta transformación está en Jesucristo, quien vino a restaurar lo que el pecado había dañado. Jesús, el Verbo hecho carne, enfrentó la tentación, el sufrimiento y la muerte, pero permaneció sin pecado y resucitó victorioso. Así, Cristo se presenta como el “segundo hombre”, una nueva referencia para la humanidad: ya no estamos llamados a vivir dominados por la antigua naturaleza, sino a reflejar la naturaleza de Jesús. La ilustración del cochinito y los corderos enfatiza que un cambio externo no transforma la naturaleza; se necesita una obra profunda de Dios.

La enseñanza concluye con un llamado a experimentar personalmente esa transformación y a permitir que Jesús gobierne cada área de nuestra vida. En medio de las circunstancias, el creyente está llamado a conservar el gozo, porque, como expresa el pastor Castellanos: “Nada nos debe quitar el gozo” y “el gozo del Señor es mi fortaleza”. La identidad recibida en Cristo también trae una misión: anunciar a otros que existe esperanza y que la misma obra que Dios realiza en nosotros puede realizarla en ellos.

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