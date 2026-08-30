Fe para vencer el miedo: reflexión dominical del pastor César Castellanos

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a mirar la vida de hombres como Josué, David y Elías para comprender que la verdadera valentía no consiste en la ausencia de temor, sino en aprender a confiar en Dios aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Josué se atrevió a creer hasta el punto de pedir que el sol y la luna se detuvieran; David enfrentó a Goliat convencido de que Dios estaba con él; y Elías descubrió que incluso después de grandes victorias podía ser vulnerable al miedo.

El mensaje encuentra su punto culminante en Jesucristo, presentado como “el valiente de valientes”, quien en Getsemaní enfrentó la angustia y, pese al sufrimiento que sabía que vendría, decidió someterse a la voluntad del Padre. Para Castellanos, la cruz representa la victoria definitiva sobre el mayor de los gigantes: la muerte. “No hay nadie más valiente que Jesús, solo movido por algo, y esa palabra se llama amor”, expresa.

Desde esta perspectiva, la valentía cristiana no nace de la autosuficiencia, sino de una relación profunda con Dios, capaz de transformar el miedo en confianza y la adversidad en una oportunidad para permanecer firmes. La reflexión concluye con una invitación a tomar una decisión personal de fe: reconocer la necesidad de Jesús y permitirle ocupar el centro de la vida. “Tú eres mi capitán, eres mi Señor. Eres mi Dios y eres mi todo, y contigo voy a vencer”.

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