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Fe para vencer el miedo: reflexión dominical del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexiona sobre la confianza en Dios, la obediencia y el amor de Cristo como caminos para afrontar las pruebas, superar las dudas y renovar la esperanza.

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Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos invita a mirar la vida de hombres como Josué, David y Elías para comprender que la verdadera valentía no consiste en la ausencia de temor, sino en aprender a confiar en Dios aun cuando las circunstancias parezcan adversas. Josué se atrevió a creer hasta el punto de pedir que el sol y la luna se detuvieran; David enfrentó a Goliat convencido de que Dios estaba con él; y Elías descubrió que incluso después de grandes victorias podía ser vulnerable al miedo.

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El mensaje encuentra su punto culminante en Jesucristo, presentado como “el valiente de valientes”, quien en Getsemaní enfrentó la angustia y, pese al sufrimiento que sabía que vendría, decidió someterse a la voluntad del Padre. Para Castellanos, la cruz representa la victoria definitiva sobre el mayor de los gigantes: la muerte. “No hay nadie más valiente que Jesús, solo movido por algo, y esa palabra se llama amor”, expresa.

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Desde esta perspectiva, la valentía cristiana no nace de la autosuficiencia, sino de una relación profunda con Dios, capaz de transformar el miedo en confianza y la adversidad en una oportunidad para permanecer firmes. La reflexión concluye con una invitación a tomar una decisión personal de fe: reconocer la necesidad de Jesús y permitirle ocupar el centro de la vida. “Tú eres mi capitán, eres mi Señor. Eres mi Dios y eres mi todo, y contigo voy a vencer”.

Escuche la reflexión completa aquí:

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