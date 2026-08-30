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Pastor Andrés Corson invita a reconocer a Dios en lo cotidiano y fortalecer la vida espiritual

Corson llamó a fortalecer la oración, la lectura bíblica y el discernimiento para interpretar pruebas, decisiones y coincidencias desde una perspectiva de fe.

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Fe
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson planteó la necesidad de recuperar la conciencia sobre la dimensión espiritual de la vida, pero sin convertirla en una excusa para evadir responsabilidades. Según explicó, atribuir cada error, pecado o dificultad a fuerzas sobrenaturales puede llevar a desconocer las decisiones personales, aunque también advirtió sobre el extremo contrario: vivir como si Dios y el mundo espiritual no existieran.

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Corson también habló de la importancia de fortalecer el espíritu mediante la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza, el ayuno y una actitud permanente de gratitud. Para explicar este proceso recurrió al tabernáculo de Moisés como una representación del camino hacia una mayor intimidad con Dios. “Tenemos que edificar nuestro espíritu”, sostuvo, y añadió que los creyentes deben aprender a pensar más en “las cosas del cielo”. En ese sentido, destacó que la experiencia espiritual no debería limitarse a las emociones, sino involucrar la mente, la voluntad, las palabras y las acciones.

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Finalmente, el pastor invitó a interpretar algunos acontecimientos de la vida desde la perspectiva de la providencia divina, en lugar de reducirlos siempre a la casualidad. Habló de puertas cerradas, dificultades, pruebas e incluso errores que, desde su lectura bíblica, pueden ser utilizados por Dios para cumplir un propósito.

Escuche la reflexión completa aquí:

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