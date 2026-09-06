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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Corregir sin humillar y escuchar antes de juzgar: reflexión de monseñor Rafael De Brigard

Corregir sin humillar y escuchar antes de juzgar: reflexión de monseñor Rafael De Brigard

El sacerdote cuestionó el juicio inmediato en redes sociales y llamó a escuchar, dialogar y ofrecer nuevas oportunidades, tanto a quienes se equivocan como a quienes deben corregirse.

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Fe
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a meditar sobre el valor de la corrección fraterna, a partir del Evangelio de Mateo 18,15-20, y recordó que la Iglesia, como toda comunidad humana, está integrada por personas con virtudes y capacidades, pero también con errores y fragilidades. “La Iglesia, que le pertenece a Dios, Él ha querido habitarla con seres humanos, necesitados todos de salvación”, afirmó. Desde esa perspectiva, corregir a quien se equivoca no debe entenderse como un acto de condena, sino como una expresión de amor y una oportunidad para recuperar el camino.

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De Brigard también cuestionó la manera en que actualmente se juzgan los errores, especialmente a través de las redes sociales, donde una equivocación puede convertirse rápidamente en motivo de señalamiento y destrucción de la reputación. “Hoy en día está prohibido equivocarse en público”, señaló, al tiempo que pidió prudencia y recordó que “esa no es la metodología del evangelio”. Frente a la condena inmediata, propuso recuperar prácticas como escuchar, conversar y ofrecer oportunidades para cambiar.

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Finalmente, monseñor De Brigard extendió la reflexión hacia la humildad necesaria para aceptar cuando somos nosotros quienes necesitamos ser corregidos. “Dios nos conceda la humildad para que cuando alguien nos llame a hacernos una corrección por lo que hacemos, por lo que decimos, por nuestras decisiones, por nuestro mal temperamento (...) uno tenga la sencillez del evangelio para decir muchas gracias y voy a tratar de corregirme”, expresó.

Escuche la reflexión completa aquí:

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