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Blu Radio  / Nación  / Sociedades científicas piden mantener la esperanza por ocupantes de aeronave accidentada en Chocó

Sociedades científicas piden mantener la esperanza por ocupantes de aeronave accidentada en Chocó

Las cuatro profesionales regresaban hacia Bogotá luego de prestar servicios de atención y promoción de la salud a la comunidad de Condoto.

Fuerza Aérea localizó la avioneta accidentada en Chocó.jpg
Foto: Fuerza Aérea Colombiana.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) expresó este lunes, 14 de septiembre, su solidaridad con las familias, colegas y seres queridos de Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, profesionales de la salud que participaron en una brigada médica en el municipio de Condoto, Chocó.

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De acuerdo con la información conocida, las cuatro profesionales regresaban a Bogotá luego de prestar servicios de atención y promoción de la salud a la comunidad de Condoto. En el vuelo también se encontraba el piloto Mehmet Cankaya.

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La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, perdió contacto en inmediaciones del cerro Tatamá a las 9:20 de la mañana del domingo 13 de septiembre, según indicó la asociación.

Ante la incertidumbre por el paradero de los ocupantes, la ACSC hizo un llamado a mantener la esperanza y manifestó sus deseos de que las profesionales y el piloto se encuentren bien y puedan regresar pronto con sus familias.

La organización también destacó la labor humanitaria adelantada por las profesionales en el Chocó y reconoció su compromiso de llevar atención en salud a comunidades que requieren este tipo de servicios.

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Asimismo, expresó su reconocimiento y gratitud a las autoridades, organismos de socorro, Fuerzas Militares y demás personas que participan en las labores de búsqueda y salvamento de la aeronave.

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“Como comunidad médica y científica, permanecemos unidos en solidaridad y esperanza por el pronto regreso de los ocupantes”, señaló la ACSC en su comunicad

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