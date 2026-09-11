Deprimido de TransMilenio entre avenida Américas y la 68 llega al 99% de avance.

Una nueva conexión para los usuarios de TransMilenio en el occidente de Bogotá está cada vez más cerca de entrar en funcionamiento. El paso deprimido que conectará la avenida Las Américas con la nueva troncal de la avenida 68 ya supera el 99% de avance.

La estructura, que tendrá cerca de 500 metros de longitud y 8 metros de ancho, será utilizada exclusivamente por los buses del sistema y permitirá conectar el corredor de Las Américas con la avenida 68 para posteriormente continuar hacia la calle 26.

La meta del Distrito es que esta conexión entre en operación antes de terminar 2026, facilitando los desplazamientos desde el occidente hacia otros rutas de la ciudad.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, el grupo 3 de las obras de la avenida 68, donde se encuentra ubicado el paso deprimido, alcanza aproximadamente un 94% de ejecución.



“Cuando llegamos, este proyecto, este grupo, el grupo 3, estaba en el 36 %, ya superamos el 94 %. Este deprimido estaba alrededor del 12 % y ya estamos en el 99 %”, señalaron desde el IDU.

El deprimido permitirá continuar hacia la calle 26

Una vez entre en servicio, los buses podrán pasar de la avenida Las Américas a la avenida 68 y continuar la conexión con la calle 26, ampliando las alternativas para los pasajeros que se movilizan entre el occidente y el centro de Bogotá.

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“La instrucción del alcalde ha sido clara. Este año tenemos que conectar la Cali, Las Américas con la 68 y conectarnos con la 26 hasta la estación del Museo Nacional”, explicó el funcionario.

Además de las obras de infraestructura, el paso deprimido cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de murales realizados por artistas urbanos, que fueron pintados en las paredes de la estructura.

El avance del paso deprimido hace parte de las obras de la nueva troncal de TransMilenio por la avenida 68, uno de los corredores que busca ampliar las conexiones del sistema y mejorar los desplazamientos de quienes se movilizan por el occidente de Bogotá.