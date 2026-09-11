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Capturan a hombre señalado de atacar brutalmente a vigilante en Bogotá: amenazó a otro ciudadano

El hecho ocurrió el pasado 5 de septiembre y quedó registrado en cámaras de seguridad. El trabajador, de 63 años, fue golpeado por la espalda con una piedra durante un presunto hurto y permanece bajo atención médica.

Capturan a hombre señalado de atacar brutalmente a vigilante en Bogotá
Cámaras de seguridad captaron la terrible agresión.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El hombre señalado de agredir brutalmente a un vigilante en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, fue capturado por las autoridades, según anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

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La captura se produjo tras un trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad, luego de varios días de investigación para identificar y ubicar al responsable del ataque ocurrido el pasado 5 de septiembre.

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El caso generó indignación en Bogotá después de que se conocieran imágenes de una cámara de seguridad que registraron la agresión. En el video se observa cómo el hombre se aproxima por detrás al vigilante, quien se encontraba cerca de su puesto de trabajo, y lo golpea en la cabeza con una piedra.

Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia. Como resultado del trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y @SeguridadBOG, el hombre que el pasado 5 de septiembre agredió a un guarda de seguridad en Modelia, localidad de Fontibón, fue capturado. No sólo sería el responsable de esa agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento”, anunció el alcalde Galán.

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La víctima, identificada como Ricardo Rodríguez, de 63 años, quedó tendida en el suelo tras el ataque. El agresor habría tomado sus pertenencias, entre ellas su celular y su bicicleta, y escapó del lugar. El vigilante sufrió graves lesiones en el cráneo y fue trasladado a un centro asistencial.

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Ahora, de acuerdo con el anuncio del alcalde Galán, el capturado no solo estaría relacionado con la agresión contra el vigilante, sino que también habría amenazado a otro ciudadano. Por este segundo hecho, ya tendría una medida de aseguramiento.

En este momento avanza la audiencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación le imputará los hechos relacionados con la agresión al guarda de seguridad. Será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal.

El caso había provocado preocupación entre los habitantes de Modelia, quienes reclamaron una respuesta rápida de las autoridades y mayor seguridad en el sector. La agresión también generó llamados de líderes comunitarios para identificar al responsable y llevarlo ante la justicia.

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