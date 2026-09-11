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Alerta en suroccidente de Bogotá por múltiples explosivos abandonados cerca de estación de Policía

Ya van dos días que se alerta por artefactos explosivos improvisados cerca de las mismas instalaciones policiales.

Artefacto explosivo cerca de estación Policía de Kennedy, Bogotá
Artefacto explosivo cerca de estación Policía de Kennedy, Bogotá
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Un nuevo artefacto explosivo improvisado fue encontrado durante la madrugada de este jueves cerca de las instalaciones de la Policía y una estación de Bomberos en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

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El elemento fue lanzado por personas que se movilizaban de manera sospechosa cerca de las instalaciones policiales, según explicó un oficial de inspección. El artefacto no explotó y fue necesaria la intervención del grupo antiexplosivos para controlar la situación.

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el objeto fue dejado en inmediaciones de la estación de Policía de Kennedy, cerca del lugar donde permanece uno de los centinelas y de la estación de Bomberos que funciona de manera contigua.

Tras recibir la alerta, la Policía activó el protocolo establecido para este tipo de situaciones y desplegó unidades de antiexplosivos, Policía Judicial e inteligencia. El oficial explicó que los uniformados verificaron el elemento y determinaron que se trataba de un artefacto explosivo improvisado.

Como medida de seguridad, el equipo especializado utilizó un cañón disruptivo para destruirlo de manera controlada y evitar que representara un riesgo para las personas que se encontraban en la zona. El procedimiento terminó sin personas lesionadas.

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"Activamos nuestro, nuestro protocolo con antiexplosivos, nuestra Policía Judicial, nuestra Policía de Inteligencia, de lo cual en estos momentos dicho elemento fue destruido mediante un cañón disruptivo con el fin de desintegrar este elemento", puntualizó el oficial.

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Es el segundo episodio registrado cerca de la estación

El hallazgo se produjo apenas un día después de otro incidente registrado en las mismas instalaciones policiales.

Según el reporte lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, durante la jornada anterior fueron lanzados dos artefactos de fabricación artesanal al interior de la estación de Policía de Kennedy, aunque sin estallar. En ese caso también fue necesaria la intervención de unidades especializadas para verificar y controlar los elementos.

Ahora, con el nuevo episodio ocurrido en las inmediaciones de la estación, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de estos hechos y las circunstancias en las que fueron lanzados los artefactos.

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Por el momento, no se ha establecido cuál habría sido la intención de quienes dejaron o lanzaron los elementos explosivos cerca de las instalaciones policiales.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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