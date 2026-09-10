Bus del SITP perdió el control, chocó dos motos y terminó volcado en avenida Boyacá: hubo heridos

Un siniestro vial que involucró a un bus zonal del SITP y dos motocicletas dejó tres personas heridas en la tarde de este jueves 10 de septiembre en el sur de Bogotá.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 p. m. en inmediaciones de la carrera 18T con calle 60B sur, en el barrio Acacias sur, localidad de Ciudad Bolívar. Las tres personas que se movilizaban en las motocicletas tuvieron que ser trasladadas a una clínica de Kennedy para recibir atención médica.

El conductor del bus de servicio público, de 33 años de edad, resultó ileso, de acuerdo con el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Así ocurrió el choque entre el bus y las dos motos

Según el informe de las autoridades, el bus del SITP se movilizaba por la calle 64B sur con dirección hacia la avenida Boyacá, mientras que las dos motocicletas se encontraban detenidas esperando el cambio del semáforo.

Cuando la señal cambió a verde, los conductores de las motocicletas iniciaron la marcha. En ese momento, de acuerdo con la versión entregada por la unidad involucrada, el bus habría perdido el control y no habría logrado frenar, por lo que terminó arrollando a las dos motos.

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El siniestro fue reportado como un choque con volcamiento, pero en uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa a un grupo de personas tratando de voltear el vehículo, al parecer, para liberar a personas atrapadas. En una de las motocicletas viajaban dos personas: el conductor, de 23 años, quien presentó trauma en ambos miembros inferiores, y una mujer de 28 años, que sufrió un trauma lumbar.

En la otra motocicleta se movilizaba una mujer de 25 años, quien presentó politraumatismos. Los tres heridos fueron trasladados a la Clínica Medical de Kennedy.

De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte señaló como hipótesis la falta de una distancia de seguridad adecuada por parte del vehículo de servicio público. Esta hipótesis hace parte de la investigación y no constituye una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro.

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Por su parte, TransMilenio informó que, una vez conoció el hecho, activó los protocolos de atención y coordinó la llegada de ambulancias y autoridades al lugar. También señaló que fueron implementados desvíos operativos para mantener la prestación del servicio con la menor afectación posible.

La entidad manifestó que las circunstancias que ocasionaron el accidente son materia de investigación y aseguró que colaborará con las autoridades para establecer lo ocurrido.