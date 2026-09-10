Bogotá envía un nuevo equipo de bomberos a Tolima para combatir incendios forestales

En medio de la emergencia por incendios forestales que continúa afectando al Tolima, Bomberos de Bogotá envió un nuevo equipo de 16 personas al municipio de Cunday para reforzar las labores de control y extinción de las llamas.

Según el balance de la Gobernación del Tolima, desde el 1 de agosto se han registrado 332 incendios forestales que han afectado más de 50.000 hectáreas en el departamento.

Cunday sigue siendo uno de los puntos más complejos de la emergencia en ese departamento con focos en sectores como Páramo y California, que debido a las condiciones del terreno han necesitado apoyo terrestre y aéreo.

El grupo está conformado por 16 bomberos, 1 persona de apoyo logístico, 2 camionetas de desplazamiento rápido, 1 furgón, 1 máquina extintora y 2 carros de carga, que se desplazaron hacia la zona por solicitud del Gobierno Nacional y del departamento del Tolima.



El último reporte del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo mantenía este 9 de septiembre una alerta alta por amenaza de incendios de cobertura vegetal, basada en factores como las bajas precipitaciones, las temperaturas máximas registradas y la persistencia de estas condiciones, de acuerdo con información del Ideam.

El Ideam explica que sus alertas de incendios tienen en cuenta, entre otros factores, la precipitación acumulada, las temperaturas máximas registradas y el pronóstico de temperatura para determinar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos.

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El envío de este nuevo grupo se suma a otros apoyos realizados desde Bogotá durante la emergencia. En agosto, el Distrito ya había movilizado equipos de bomberos forestales hacia diferentes municipios del Tolima para apoyar las labores de extinción.

Con la llegada de los nuevos integrantes a Cunday, las autoridades buscan fortalecer el control de los focos que permanecen activos y avanzar en su extinción, especialmente en zonas donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de los organismos de emergencia.