Así fue como hombre salvó a mujer atacada con puñal en el terminal Salitre de Bogotá

Un fotógrafo fue el héroe de una mujer que, por poco, termina siendo víctima de feminicidio en el Terminal de Transporte de Bogotá cuando su expareja la atacó a cuchillo en un establecimiento comercial y sin pensarlo intervino para salvarle la vida.

Todo sucedió el domingo, 6 de septiembre, cuando Duberney Rodríguez vio en horas de la mañana una situación rara entre este hombre y ella, pero pensaba que eran amigos, hasta que escuchó que ella comenzó a gritar auxilio e intentó esconderse en un local.

“Saca un cuchillo y yo reacciono. Busco algo con qué defenderla, o contraatacar para poderla defender (…) Vi a un hombre intentar entrar, con quien ingresé, pero se devolvió, pero ya lo que fue fue, entonces lo que pensé fue alejarlo de la muchacha y al momento que lo toco, me intenta atacar y mi reacción fue tirarlo e irme encima para quitarle el cuchillo”, relató Rodríguez en diálogo con Noticias Caracol.

De acuerdo con su relato, fue la angustia de la mujer lo que lo llevó a reaccionar para ayudarla y evitar que pasara algo peor en el terminal. Luego de que agarraron al hombre y le quitaron el cuchillo, a lo que esperó que llegaran las autoridades.



“No he podido comunicarme con ella porque la están atendiendo. Me llamó fue la hermana y me dieron las gracias, me contaron que estaba un poco mejor (…) Actualmente está bien, creo, no sé, fuera de peligro, pero seguía preocupada porque escuché que una de las puñaladas había rozado el pulmón y se le dificultaba respirar. Una parte también cerca del corazón. Yo alcancé a estar con ella en la enfermería, la estaban atendiendo, yo estaba afuera en la sala de espera”, contó.

Él pospuso su viaje programado para ese día luego del enfrentamiento, tanto por seguridad como por cuidado personal por si algo grave pasaba, poder estar cerca de su casa.