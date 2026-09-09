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Alcalde Galán celebró el avance de reforma tributaria de Bogotá en el Concejo

El alcalde mayor calificó como un avance para la ciudad la aprobación en primer debate de su reforma tributaria y destacó que el proyecto fue mejorado.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

La reforma tributaria propuesta por la Alcaldía de Bogotá avanzó este miércoles, 9 de septiembre, en el Concejo de Bogotá, luego de ser aprobada en primer debate por la Comisión de Hacienda. Tras la decisión, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó el resultado como un “avance muy importante” para la capital.

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Galán destacó el trabajo realizado por los concejales durante la discusión y resaltó que, pese a las diferencias frente a algunos puntos de la iniciativa, fue posible llegar a un texto modificado que, según dijo, tiene como prioridad el futuro de la ciudad.

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“En medio de diferencias, logramos un acuerdo mejorado que pone el futuro de Bogotá en el centro de la discusión”, aseguró el alcalde.

El mandatario también agradeció a los ponentes, a los integrantes de la Comisión de Hacienda y a los demás concejales que participaron en el debate. Según Galán, la discusión se desarrolló con argumentos y respeto, algo que espera que se mantenga durante el segundo debate.

La iniciativa llegará ahora a la plenaria del Concejo, donde deberá surtir el segundo debate antes de continuar, en caso de ser aprobada, con el trámite correspondiente para convertirse en acuerdo distrital.

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Uno de los puntos que generó mayor discusión durante el trámite fue el incremento de las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las entidades financieras.

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El texto aprobado contempla que el ajuste se aplique de manera gradual durante tres años. De acuerdo con lo planteado durante el debate, la tarifa comenzaría en 20 por mil, posteriormente pasaría a 19 por mil y finalmente quedaría en 18 por mil.

La modificación fue planteada después de las críticas de sectores como Asobancaria y Colombia Fintech, que habían advertido sobre los posibles efectos del aumento del impuesto en el costo de los créditos y en las decisiones de inversión de bancos y empresas tecnológicas.

Desde estos sectores también se ha señalado que una mayor carga tributaria podría incentivar el traslado de algunas operaciones hacia otros municipios.

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Colombia Fintech, por ejemplo, celebró la posición del concejal Julián Uscátegui, quien votó en contra de la reforma. Gabriel Santos, presidente ejecutivo del gremio, calificó como “valioso” que haya concejales que, según sus palabras, defiendan al sector tecnológico y al emprendimiento en Bogotá.

La Secretaría de Hacienda, entretanto, ha defendido la necesidad del ajuste y sostiene que las entidades financieras tienen actualmente una tributación inferior al promedio de otros sectores.

Tras el resultado en la Comisión de Hacienda, el alcalde aseguró que la administración distrital está preparada para continuar la discusión en la plenaria.

Galán también reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda y, en particular, de Ana María Cadena, al señalar que el trabajo técnico y financiero de esa dependencia es fundamental para que el Distrito pueda cumplir sus objetivos.

El mandatario manifestó su confianza en que el segundo debate mantenga el tono de la discusión que, según su balance, se dio en la Comisión de Hacienda.

La reforma deberá superar ahora el segundo debate en el Concejo de Bogotá. Si obtiene nuevamente el respaldo de los cabildantes, continuará su trámite para posteriormente ser sancionada por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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