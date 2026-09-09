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Bogotá gana el Premio de Alfabetización de la UNESCO por programa de BibloRed

Un programa de las bibliotecas públicas de Bogotá fue reconocido entre las mejores experiencias de alfabetización del mundo. Se trata de Escuelas LEO, iniciativa que promueve la lectura, la escritura y la oralidad desde una perspectiva intercultural.

Bogotá gana el Premio de Alfabetización de la UNESCO por programa de BibloRed
Foto: Biblored
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Bogotá recibió un nuevo reconocimiento internacional por su apuesta por la cultura, la inclusión y el acceso al conocimiento. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas, BibloRed, fue una de las ganadoras del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 2026, gracias al programa Escuelas LEO, una estrategia que transforma los procesos de lectura, escritura y oralidad desde una perspectiva intercultural, multilingüe e incluyente.

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El Premio UNESCO-Rey Sejong contempla una medalla de plata, un diploma y un reconocimiento económico de 30.000 dólares. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estos recursos serán destinados a fortalecer los procesos de alfabetización dirigidos a personas con discapacidad, comunidades indígenas y migrantes y sectores LGBTI.

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“Este premio celebra una ciudad que, mediante sus procesos de alfabetización, reconoce la diversidad, revitaliza lenguas nativas y garantiza que todas las personas puedan acceder a la lectura, la escritura y el conocimiento”, señaló el mandatario.

El reconocimiento fue anunciado el 8 de septiembre, durante la celebración del Día Internacional de la Alfabetización y la ceremonia de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO, realizada en San Juan Chamula, en el estado mexicano de Chiapas.

Bogotá gana el Premio de Alfabetización de la UNESCO por programa de BibloRed.jpg
Foto: Bibliored

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El Premio UNESCO-Rey Sejong distingue iniciativas que promueven la alfabetización, particularmente aquellas que tienen como eje el uso de las lenguas maternas y el multilingüismo. En el caso de Bogotá, el jurado destacó un modelo que busca no solamente enseñar a leer y escribir, sino también reconocer los saberes, las lenguas, las identidades y las experiencias de diferentes comunidades.

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Escuelas LEO trabaja con poblaciones que históricamente han enfrentado barreras para acceder a la cultura escrita. Entre ellas están comunidades indígenas, personas sordas, migrantes, personas mayores, víctimas del desplazamiento y ciudadanos de los sectores LGBTI, entre otros grupos.

La propuesta se desarrolla a través de dos grandes componentes. Por un lado, está la alfabetización intercultural con poblaciones específicas, que incluye procesos de revitalización de lenguas nativas, aprendizaje del español escrito para personas sordas y alfabetización inicial de jóvenes y adultos. El programa también promueve el diálogo intercultural mediante encuentros y publicaciones de acceso libre.

Por ejemplo, uno de los procesos destacados por BibloRed se desarrolla junto al Cabildo Muisca de Suba. Allí la alfabetización no se limita al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que incorpora la recuperación de la memoria y la revitalización de la lengua muisca.

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A través de un trabajo intergeneracional, integrantes de la comunidad investigaron y documentaron su lengua y también identificaron palabras de origen muisca que permanecen en el español utilizado en Bogotá.

El proceso permitió crear materiales pedagógicos como la cartilla “Cubun Chunso Aguequa – Palabras que son encantos” y un juego de cartas que puede ser utilizado de manera autónoma por el Cabildo para fortalecer el aprendizaje de su idioma.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, destacó que el reconocimiento demuestra el papel de las bibliotecas públicas como espacios de inclusión y transformación social.

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