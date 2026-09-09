Bogotá gana el Premio de Alfabetización de la UNESCO por programa de BibloRed

Bogotá recibió un nuevo reconocimiento internacional por su apuesta por la cultura, la inclusión y el acceso al conocimiento. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas, BibloRed, fue una de las ganadoras del Premio de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 2026, gracias al programa Escuelas LEO, una estrategia que transforma los procesos de lectura, escritura y oralidad desde una perspectiva intercultural, multilingüe e incluyente.
El Premio UNESCO-Rey Sejong contempla una medalla de plata, un diploma y un reconocimiento económico de 30.000 dólares. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estos recursos serán destinados a fortalecer los procesos de alfabetización dirigidos a personas con discapacidad, comunidades indígenas y migrantes y sectores LGBTI.
“Este premio celebra una ciudad que, mediante sus procesos de alfabetización, reconoce la diversidad, revitaliza lenguas nativas y garantiza que todas las personas puedan acceder a la lectura, la escritura y el conocimiento”, señaló el mandatario.
El reconocimiento fue anunciado el 8 de septiembre, durante la celebración del Día Internacional de la Alfabetización y la ceremonia de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO, realizada en San Juan Chamula, en el estado mexicano de Chiapas.
El Premio UNESCO-Rey Sejong distingue iniciativas que promueven la alfabetización, particularmente aquellas que tienen como eje el uso de las lenguas maternas y el multilingüismo. En el caso de Bogotá, el jurado destacó un modelo que busca no solamente enseñar a leer y escribir, sino también reconocer los saberes, las lenguas, las identidades y las experiencias de diferentes comunidades.
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Escuelas LEO trabaja con poblaciones que históricamente han enfrentado barreras para acceder a la cultura escrita. Entre ellas están comunidades indígenas, personas sordas, migrantes, personas mayores, víctimas del desplazamiento y ciudadanos de los sectores LGBTI, entre otros grupos.
La propuesta se desarrolla a través de dos grandes componentes. Por un lado, está la alfabetización intercultural con poblaciones específicas, que incluye procesos de revitalización de lenguas nativas, aprendizaje del español escrito para personas sordas y alfabetización inicial de jóvenes y adultos. El programa también promueve el diálogo intercultural mediante encuentros y publicaciones de acceso libre.
¡Bogotá vuelve a ser reconocida ante el mundo! @BibloRedBogota de @CulturaenBta recibió el Premio Internacional de Alfabetización UNESCO-Rey Sejong 2026 por su modelo incluyente y diferencial.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 8, 2026
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Por ejemplo, uno de los procesos destacados por BibloRed se desarrolla junto al Cabildo Muisca de Suba. Allí la alfabetización no se limita al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino que incorpora la recuperación de la memoria y la revitalización de la lengua muisca.
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A través de un trabajo intergeneracional, integrantes de la comunidad investigaron y documentaron su lengua y también identificaron palabras de origen muisca que permanecen en el español utilizado en Bogotá.
El proceso permitió crear materiales pedagógicos como la cartilla “Cubun Chunso Aguequa – Palabras que son encantos” y un juego de cartas que puede ser utilizado de manera autónoma por el Cabildo para fortalecer el aprendizaje de su idioma.
El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, destacó que el reconocimiento demuestra el papel de las bibliotecas públicas como espacios de inclusión y transformación social.