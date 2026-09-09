Pasa a segundo debate reforma tributaria de Bogotá: aumento de ICA a bancos será de manera gradual

Durante la tarde de este miércoles, 9 de septiembre, fue aprobado en primer debate en el Concejo de Bogotá la reforma tributaria propuesta por la alcaldía de Carlos Fernando Galán, propuesta que había sido criticada por varios sectores al considerar que dicha medida podría encarecer los créditos de las entidades financieras, en cuanto a las modificaciones que tiene la propuesta en el ICA.

La reforma si bien fue aprobaba se hizo con algunos ajustes en sus artículos, uno de los cambios que tendrá y quizás uno de lo más polémicos es la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio para los bancos, pues esta tasa pasará del 14 por mil al 18 por mil, pero lo hará de manera gradual durante tres años, es decir, en el primer año el ICA para las entidades será del 20 por mil, el siguiente año del 19 por mil y posteriormente pasará al 18 por mil y se mantendrá en ese valor para los años siguientes.

“Se conformó una pequeña comisión para proponer una gradualidad y progresividad durante los próximos tres años para que arranque en 20 y termine en 18”, señaló el Concejal de Alianza Verde, Julián Sastoque.

Este aumento progresivo en la tasa ICA se dio luego de que entidades como Asobancaria y Colombia Fintech cuestionara la modificación al impuesto propuesta por Galán.



Según estas entidades, el ajuste se traducirá, antes o después, en créditos más caros para los hogares, las empresas e incluso los emprendedores.

También advirtieron que la medida incentivaría a bancos y fintech a trasladar operaciones e inversiones a otros municipios, con el riesgo de pérdida de empleo y actividad económica para la capital. Para el sector, el incremento equivale a un alza del 50% frente a lo que se cobra actualmente por este impuesto.

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Frente a esto, la Secretaría de Hacienda aseguró que el sector tributa por debajo del promedio y que el cambio no debería golpear a los usuarios.

Ahora, esta propuesta continúa su trámite en el Concejo de Bogotá y de ser aprobada en segundo debate pasará a sanción por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Desde la Secretaría de Hacienda, señalaron que la aprobación de la reforma fue la decisión correcta, ya que como administración buscan dejar una mejor ciudad.

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“Realmente, lo que siento es que esta era la decisión responsable. Yo no aplaudo y no me regocijo en pensar que alguien tenga que pagar más impuestos, Pero yo, con toda honestidad, debo decirles que esto es necesario para la ciudad. Y les doy muchas gracias por tomar una decisión difícil, y les aseguro que lo único que nosotros queremos es dejar algo mejor para esta ciudad, y les pido disculpas porque, pues, no pensé que me fuera a poner de esta manera y lo lamento. Pero quiero que sepan que lo único que nosotros queremos es dejar una ciudad mejor”, señaló la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana Maria Cadena.