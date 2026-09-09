Cortes de agua en Fontibón: habitantes estarán sin servicio durante 12 horas por daño imprevisto

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la encargada de prestar el servicio de agua potable a los habitantes de la capital del país, por lo cual también se encarga de hacer el mantenimiento de las redes hídricas con el fin de garantizar un servicio de calidad para los usuarios.

No obstante, a veces ocurren imprevistos o daños que causan la afectación del servicio de agua potable y la compañía debe intervenir inmediatamente para solucionar el problema. Precisamente eso fue lo que pasó en un sector de Fontibón, donde una válvula falló y dejó a varios barrios sin agua.

Sector de Fontibón sin agua por 12 horas debido a daño imprevisto

El Acueducto de Bogotá informó que, como consecuencia de un daño identificado en la válvula de la Línea Avenida Ferrocarril, ubicada en la avenida calle 22 con carrera 81B, se suspenderá el suministro de agua en más de 30 barrios de Fontibón.



La restricción del servicio de agua iniciará este miércoles 9 de septiembre, a partir de las 5:00 p. m., y se extenderá durante 12 horas. La compañía indicó que el servicio empezará a restablecerse paulatinamente en horas de la mañana del jueves 10 de septiembre.

El sector que estará sin servicio se ubica entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la calle 22 y la calle 26. Adicionalmente, la suspensión se presentará también en los municipios de occidente Funza, Mosquera y Madrid, incluido el sector Planadas.

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Los barrios que estarán sin servicio son:

Urbanización La Cofradía, Urbanización Cofradía II Sector, Rubén Vallejo, Veracruz, Villa Beatriz, Puerta de Teja, La Giralda, Brisas Aldea, Urbanización El Triunfo, Atahualpa El Cajón, Las Flores, Veracruz II Sector, Atahualpa, El Refugio La Zelfita, Brisas Aldea Fontibón, Urbanización Costabelda, Torres del Rubí, Charco, Las Navetas, El Triángulo, Los Cámbulos, Aeropuerto El Dorado, Internacional, Torres de Modelia, Bosque de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental, Mallorca, Urbanización El Chital II Sector, Urbanización Bengala, Versalles Fontibón, Bellavista Los Pantanos, Las Brisas, San Antonio Fontibón, Urbanización La Abadía, Ferrocaja, Tierra Firme, San José de Fontibón, La Isla, La Giralda II Sector, UrbanizaciónEl Jardín, Rincón Santo, Urbanización Arabia, Santander, Rincón de Modelia, Altos de San Sebastián, Santa Cecilia, Modelia, Camavieja, El Rubí, Oviedo, La Primavera II, Villa Liliana, Selva Dorada, Centro Industrial de Construcción, Urbanización Parque Afir, La Esperanza, La Cabaña II Sector, La Cabaña - El Rubí, Agrupación de Vivienda Viempro II, Versalles y La Cabaña Fontibón, entre otros.

Habilitarán carrotanques para habitantes

De acuerdo con el Acueducto, se dispondrá del servicio de carrotanques para atender a la población afectada, los cuales se pueden solicitar a través de la Acualínea 116. Es importante aclarar que se dará prioridad en la atención a clínicas, hospitales y centros de concentración pública.

Informamos a la ciudadanía que, debido a un daño en una válvula de la Línea Avenida Ferrocarril, se presenta una suspensión temporal del suministro de agua en los siguientes sectores:



Localidad de Fontibón: Entre la Avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre la calle 22 y la calle… pic.twitter.com/6TqvQcs0JC — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) September 9, 2026