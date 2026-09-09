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Le robaron moto a estudiante en Bogotá y pagó $1,5 millones para recuperarla: también lo estafaron

La familia, que había comprado la moto para facilitar el transporte del estudiante y permitirle trabajar como mensajero para ayudar con los gastos, decidió entregar el dinero.

Le robaron moto a estudiante en Bogotá
Le robaron moto a estudiante en Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Un estudiante de la Universidad Minuto de Dios fue víctima del robo de su motocicleta mientras estaba en clases en el sector de El Perdomo, en Ciudad Bolívar, Bogotá.

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De acuerdo con el relato conocido por el Ojo de la Noche para Mañanas Blu, la motocicleta fue dejada frente a la universidad y los delincuentes rompieron los candados y la cerradura para llevársela. Minutos después del hurto, los supuestos responsables comenzaron a comunicarse con el joven para exigirle dinero a cambio de supuestamente devolverle el vehículo.

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La suma que le pidieron fue de $1,5 millones. La familia, que había comprado la moto para facilitar el transporte del estudiante y permitirle trabajar como mensajero para ayudar con los gastos del hogar, decidió entregar el dinero.

Sin embargo, la motocicleta nunca regresó.

“Nos robaron dos veces”

La víctima contó a Blu Radio que mantuvo durante aproximadamente una hora o una hora y media una conversación telefónica con la persona que decía tener la motocicleta.

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Después, el joven le pidió que enviara una prueba que permitiera comprobar que efectivamente tenía el vehículo. Fue entonces cuando la familia comenzó a darse cuenta de que podía tratarse de una estafa.

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“Los robaron dos veces, 2 veces nos robaron”, relató la víctima. Así, además de perder la motocicleta, la familia entregó $1,5 millones a quienes aseguraban tenerla.

¿Cómo es la moto robada?

La motocicleta hurtada es una Pulsar NS 200 modelo 2026, según explicó su propietario. El vehículo tiene dos elementos que pueden facilitar su identificación: a los lados lleva unas calcomanías con los nombres “Papi Miro” y “Mami Belén”. La placa es YYP89H.

La familia espera que esta información permita identificar la motocicleta en caso de que sea localizada y entregada a las autoridades.

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El caso ocurrió en medio de otros reportes de robo de motocicletas registrados durante las últimas horas en Bogotá y municipios de Cundinamarca.

Según conoció Blu Radio, en San Cristóbal delincuentes robaron una motocicleta frente a un conjunto residencial y posteriormente exigieron $1 millón para supuestamente devolverla. El propietario se negó a entregar el dinero.

En Mosquera, Cundinamarca, los responsables habrían ingresado por los techos de un restaurante y se llevaron la motocicleta de un mensajero. Después también contactaron a las víctimas y exigieron $500.000.

Casos similares fueron reportados en sectores de Kennedy y Tunjuelito.

Escuche el reporte completo del Ojo de la Noche en el audio adjunto:

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