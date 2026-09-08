“El sector paga menos que el promedio”: Alcaldía defiende propuesta de subir el ICA financiero

La Secretaría de Hacienda de Bogotá respondió a las críticas de Asobancaria y Colombia Fintech por la propuesta de aumentar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero. El Distrito asegura que el ajuste planteado, que elevaría la tarifa del 14 al 21 por 1.000, responde a criterios técnicos y que, incluso con el aumento, los bancos seguirían teniendo una tributación efectiva inferior al promedio de la economía de la ciudad.

Según Hacienda, actualmente las actividades financieras tienen una tarifa efectiva de tributación del 6,6%, mientras que el promedio de los sectores económicos de Bogotá es del 9,9%.

La Secretaría sostiene que, con el aumento propuesto, el sector financiero seguiría por debajo de ese promedio. Además, al sumar el ICA y el impuesto de renta, las actividades financieras continuarían entre las que tienen menores tarifas efectivas de tributación.

Frente a uno de los argumentos planteados por los gremios, relacionado con un posible impacto del aumento en los créditos, la Secretaría de Hacienda aseguró que consultó directamente con entidades bancarias y que las condiciones de los préstamos no dependen de la ciudad donde esté ubicado el cliente, sino de factores como su comportamiento crediticio. Es decir, según el Distrito, un cliente no debería recibir peores condiciones de crédito por vivir en Bogotá.



La Alcaldía también puso como ejemplo las tarifas de otras ciudades. Señaló que Barranquilla y Tunja tienen una tarifa de ICA para el sector financiero de 30 por 1.000, mientras que en Cali es de 25 por 1.000. Según la Secretaría de Hacienda, en esas ciudades no se ha registrado una disminución del recaudo asociada a estas tarifas, por lo que tampoco espera que el aumento genere una caída de los ingresos tributarios en Bogotá.

Finalmente, la Secretaría destacó otra medida incluida en el proyecto, relacionada con eliminar la retención por pagos con tarjetas débito y crédito para pequeños comercios que tengan ingresos inferiores a $100 millones. El Distrito asegura que esta medida busca facilitar la formalización de pequeños negocios y promover el uso de pagos digitales.