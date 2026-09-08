Testigos del caso Kevin Ángel revelan presunto modus operandi del Tren de Aragua en Bogotá

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por su presunta participación en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá, la Fiscalía expuso testimonios y audios que dan cuenta de la estructura y el funcionamiento que, según los declarantes, tendría esta organización criminal en la capital.

De acuerdo con los testimonios presentados por la fiscal del caso, Giovanni San Vicente, identificado por los declarantes como ‘el Viejo’, sería quien estaría al frente del Tren de Aragua tanto en Venezuela como en Colombia. En Bogotá, según los testigos, alias ‘Osmer’ ocuparía el segundo nivel de mando y recibiría instrucciones para la ejecución de diferentes actividades delictivas.

Uno de los testimonios señaló “Ese es Giovanni San Vicente, o ‘el Viejo’. Está al mando encargado de todo el Tren de Aragua, tanto en Venezuela como en Colombia. En Bogotá tiene la causa Osmer. Todas las órdenes de homicidio, hurto, secuestro y extorsiones las tiene que dar Giovanni a Osmer. Nadie puede hacer nada sin que él lo autorice”.

El mismo testigo aseguró ante la Fiscalía que los recursos de la organización en Bogotá provendrían de actividades como venta de drogas, extorsiones, robos, sicariatos y secuestros. También describió un sistema de pagos para quienes participarían en esas actividades.



“En Bogotá los recursos se obtienen de la venta de droga, la extorsión, los robos, los sicariatos, los secuestros. Como te decía, sí, yo salí a robar, le tenía que dar la mitad a Osmer. En el caso de los taquilleros, ellos tienen un sueldo, le dan 1.000.000 de pesos mensuales. Depende cómo le vayan las ventas. A los sicarios también les pagan”, afirmó.

Sobre las extorsiones, otro de los testimonios expuestos durante la diligencia señaló que los comerciantes serían uno de los principales objetivos. “A todo el mundo. Todo aquel que tenga un negocio y quien no pague, se le hace un atentado o se le echan tiros a los negocios. Llegan a los negocios, hablan con el dueño. Si el dueño dice que sí, no pasa nada. Pero si en la segunda vez hacen caso omiso, se le meten al negocio y le roban todo. O si no, le hacen tiros al negocio”, relató el testigo.

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La Fiscalía también presentó audios obtenidos a través de un agente encubierto, en los que, según la exposición realizada durante la audiencia, aparecería Giovanni San Vicente hablando sobre el control territorial y su capacidad para ordenar homicidios.

“Sí, eso es, mira, hermano, ya aquí todos los policías me agarran panitas mías en todos lados. ¿Y qué es lo que es, Giovanni? Porque yo soy un hombre serio. ¿Qué es lo que es, Giovanni? Bogotá me pertenece en su totalidad, no hay una olla ahí que no sea mía. Y las que no son mías, voy y le mato al que la tiene, ¿sabes? Sí. Lo autorizo hasta cinco muertes diarias, 10 muertes diarias allá. No, esas muertes que usted ve por ahí soy yo, el que sepa”, se escucha en el audio presentado por la Fiscalía.

Los testimonios también describieron la manera en la que, según los declarantes, se ejecutarían los homicidios y qué ocurriría posteriormente con los cuerpos de las víctimas.

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“La gran mayoría de las veces hay una persona encargada de poner a la persona que van a matar para que lleguen los sicarios y lo maten. Cuando es una persona muy esquiva, se le hace seguimiento hasta llegar a un punto donde dé la pata”, relató uno de los testigos.

Ante la pregunta sobre el destino de los cuerpos después de los homicidios, el declarante afirmó que dependería de las circunstancias del crimen. Según su testimonio, en algunos casos los cuerpos permanecerían en el lugar, mientras que en otros serían introducidos en elementos como bolsas, maletas o recipientes, y mencionó el uso de ácido como una de las formas que, según él, utilizaría la organización para intentar evitar la identificación o dejar rastros.

Otro testigo aseguró conocer un lugar en el sector de Patio Bonito donde, según su relato, se realizarían algunas de estas prácticas.

“Yo sé un lugar donde pican a las personas o las meten en unos barriles con ácido. Eso queda en el hotel Dubai de Patio Bonito por la 38. Ese hotel tiene como 10 pisos y es de color negro. Eso es de acá, en Bogotá. No sé qué habitación lo hacen”, afirmó.

El testigo explicó que su conocimiento provenía de una conversación que, según dijo, sostuvo con alias ‘Tun Tun’, uno de los presuntos integrantes de la organización. También manifestó que los hoteles serían utilizados porque pasarían desapercibidos y aseguró que la dueña del establecimiento estaría amenazada.