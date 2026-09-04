Fiscalía imputa cargos de tortura a implicados del Tren de Aragua en caso Kevin Ángel

La fiscal expuso la hipótesis sobre las circunstancias que rodearon el crimen y sostuvo que las acciones cometidas contra la víctima podrían configurar tortura, además de señalar presuntas maniobras para alterar y ocultar el cadáver.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por su presunta participación en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en Bogotá. Los procesados fueron vinculados, de acuerdo con su presunta participación, a los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tortura, desaparición y ocultamiento o alteración de material probatorio.

Entre los imputados se encuentran Emiro Manuel Nieves Morgado, alias ‘Mario Bros’; Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias ‘Osmer’, señalado como cabecilla y vinculado a otros procesos judiciales; Luis Alberto Camejo González, alias ‘Luis’ o ‘El Panadero’; Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias ‘Alondra’, señalada de intentar engañar a víctimas; Franyer Eduardo Vásquez Ramos, alias ‘Fer’; Aristides José Mendoza Rodríguez, alias ‘Colmillos’; Edwin Betsabe Herrera Martínez, alias ‘Negrito’ o ‘Looney Tunes’; y Raúl Antonio Pérez Pérez, alias ‘Tun Tun’, señalado por la Fiscalía como presunto desmembrador.

De acuerdo con la investigación, el trabajo comunitario que desarrollaba Kevin Santiago Ángel con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría generado incomodidad dentro de la estructura delincuencial. Para los investigadores, esas actividades sociales habrían afectado los intereses ilícitos de la organización y estarían relacionadas con el ataque contra el docente.



Durante la audiencia de imputación, la fiscal expuso la hipótesis sobre las circunstancias que rodearon el crimen y sostuvo que las acciones cometidas contra la víctima podrían configurar tortura, además de señalar presuntas maniobras para alterar y ocultar el cadáver.

“Son capaces de generar intenso dolor y sufrimiento, por lo que deberían ser interpretadas en el contexto de tortura. Finalmente, constituyen indicios de maniobras de alteración y ocultamiento del cadáver. La decapitación y el desmembramiento, la exposición tensional al fuego y la disposición de los restos en un lugar destinado, como depósito de basuras y escombros”, señaló la fiscal.

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Frente a Osmer Josué Castillo Urbaneja, la Fiscalía sostuvo que habría liderado y ordenado el homicidio del docente y que habría determinado las acciones relacionadas con la desaparición, el homicidio, el ocultamiento de evidencia, la tortura y el hurto de las pertenencias de la víctima.

Sobre Emiro Manuel Nieves Morgado, el ente acusador afirmó que, como presunto líder de zona, administraba el inmueble donde habrían ocurrido los hechos, permitió que los presuntos sicarios permanecieran allí y habría estado presente durante el homicidio y la tortura. También le atribuyó haber facilitado la maleta en la que fueron colocadas partes del cuerpo de la víctima.

En el caso de Gacelis Nairoby Sojo, alias ‘Alondra’, la Fiscalía aseguró que habría sido quien inicialmente contactó al profesor y, mediante engaños, habría ganado su confianza para citarlo en el lugar donde ocurrieron los hechos. Según la acusación, habría presenciado y ayudado en la coordinación y ejecución del homicidio.

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La Fiscalía también señaló a Franyer Eduardo Vásquez Ramos, alias ‘Fer’, de utilizar su cuenta de WhatsApp para hacerse pasar por una mujer, enviarle al profesor la ubicación del inmueble y participar en la tortura, el homicidio y el desmembramiento de la víctima. También le atribuyó participación en el traslado de la maleta.

Respecto de Aristides José Mendoza Rodríguez, alias ‘Colmillos’, la Fiscalía sostuvo que se encontraba dentro del inmueble, habría esperado el ingreso del docente para someterlo y, posteriormente, habría transportado el cuerpo en un bicitaxi para abandonarlo en una ciclorruta del barrio El Tintal.

Sobre Edwin Betsabe Herrera Martínez, alias ‘Negrito’ o ‘Looney Tunes’, el ente investigador indicó que habría llegado posteriormente al inmueble, se habría hecho pasar por amigo del profesor para recoger la motocicleta de propiedad de la víctima y llevarla a un lugar desconocido. Según la Fiscalía, después regresó al inmueble y habría participado en el homicidio y en otras conductas investigadas, además del traslado de la maleta que contenía el cuerpo sin vida del docente.