Fiscalía imputará este viernes a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por caso Kevin Ángel

La Fiscalía imputará este viernes a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por su presunta participación en el homicidio del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en Bogotá. La audiencia de legalización de los allanamientos ya fue realizada y durante esa diligencia el ente investigador expuso elementos de la hipótesis que relaciona a los detenidos con el crimen.

De acuerdo con la investigación, el trabajo comunitario que desarrollaba Kevin Santiago Ángel con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría generado incomodidad dentro de la estructura delincuencial. Para los investigadores, estas actividades sociales habrían afectado los intereses ilícitos de la organización y estarían relacionadas con el ataque contra el docente.

Entre las labores que adelantaba la víctima se encontraban proyectos dirigidos a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo entre los jóvenes de la localidad. La hipótesis de la Fiscalía señala que el Tren de Aragua habría considerado al profesor como una persona que interfería en sus actividades.

Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado al interior de una maleta. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, integrantes de la organización delincuencial habrían utilizado un engaño para conseguir que el profesor acudiera hasta el lugar donde posteriormente habría sido asesinado.



Autoridades investigan si se trata de un crimen pasional. Foto: Captura X @PasaenBogota

Durante la audiencia de legalización de los allanamientos, la Fiscalía también expuso los presuntos roles que habrían cumplido algunos de los capturados dentro de la estructura investigada.

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Según el ente acusador, Osmer Josué Castillo Urbaneza sería señalado como uno de los presuntos cabecillas y habría tenido una participación determinante en las conductas investigadas. Luis Alberto Camejo González, alias ‘El Panadero’, sería señalado como presunto coautor.

En el caso de Gacelis Nairoby Sojo Lira, alias ‘Alondra’, la Fiscalía sostuvo que tendría como función acercarse o seducir a las víctimas para facilitar las acciones de la estructura. Frente a Raúl Antonio Pérez Pérez, alias ‘Tun Tun’, el ente investigador hizo referencia a declaraciones de testigos que lo señalarían como “destacado picador, desmembrador de cuerpos”.

Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis expuesta por la Fiscalía y deberán ser valoradas dentro del proceso judicial, bajo las garantías procesales y la presunción de inocencia.

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La representación de víctimas, en cabeza del abogado Diego González, manifestó su rechazo al aplazamiento de la imputación de cargos contra los ocho procesados. La diligencia tuvo que ser aplazada debido a que Osmer Josué Castillo Urbaneja, alias ‘Osmer’, no pudo ser conectado porque se encontraba en otra audiencia de juicio oral.

Castillo Urbaneja permanece recluido en La Dorada, Caldas, y enfrenta un proceso en el que, de acuerdo con lo expuesto por la representación de víctimas, es señalado como articulador de acciones violentas y del narcomenudeo en el sur de Bogotá.