Juez condenó a más de 5 años a Juan Carlos Martínez por su papel en red de ‘Las Marionetas’

Un juez penal especializado de Bogotá condenó a Juan Carlos Martínez Rodríguez, señalado como uno de los principales operadores de la red de corrupción conocida como ‘Las Marionetas’, estructura que fue liderada por el fallecido senador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar contratos y recursos públicos en varios departamentos del país.

La decisión se produjo luego de que el juzgado avalara los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Martínez Rodríguez, quien fue declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y destrucción de elemento material probatorio.

Por estos hechos, el procesado fue sentenciado a 62 meses de prisión.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estableció que Martínez Rodríguez hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Mario Alberto Castaño Pérez y que, desde esa posición, habría intervenido en la gestión de proyectos ante entidades estatales, la selección de contratistas y la destinación de presupuestos para obras en municipios de interés político.



De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Rodríguez también coordinó la recepción de las dádivas entregadas por los contratistas favorecidos y posteriormente participó en su distribución entre las personas que intervenían en las maniobras ilícitas.

La investigación estableció además que mantenía comunicación con alcaldes y funcionarios con el propósito de gestionar la adjudicación de proyectos a determinadas personas. Asimismo, habría puesto sus cuentas bancarias a disposición para recaudar y administrar dineros apropiados ilícitamente dentro de los procesos contractuales.

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Como parte de los compromisos derivados del preacuerdo, el hoy condenado ya retornó 415 millones de pesos y deberá devolver otros 350 millones. De acuerdo con la Fiscalía, estos valores corresponden al dinero que habría recibido por su mediación ilegal dentro del entramado de corrupción.

Adicionalmente, en virtud de un principio de oportunidad, Martínez Rodríguez deberá servir como testigo de cargo en otros procesos penales relacionados con hechos de corrupción de los que tuvo conocimiento.