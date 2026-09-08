Habrá TransMilenio y SITP para el Festival Cordillera 2026: conozca las rutas

El 12 y 13 de septiembre, el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá a miles de personas que asistirán al Festival Cordillera 2026. Durante estas dos jornadas, artistas como Beéle, Andrés Cepeda, Sean Paul, Grupo Niche, Caifanes y Kany García, entre otros, serán los encargados de poner la música en la capital.

Ante la alta afluencia de público que se espera durante el evento, la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio anunciaron la operación de rutas especiales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes hacia diferentes sectores de la ciudad una vez terminen las jornadas del festival.

Festival Cordillera en Bogotá // Foto: Páramo Presenta

Rutas de SITP durante el Festival Cordillera 2026

Las rutas especiales estarán distribuidas en diferentes puntos de Bogotá para facilitar la salida de los asistentes. Estos son los recorridos anunciados:

Unicentro



AC 53 - KR 66A C.C. Metrópolis Cafam Floresta C.C. Iserra 100 Olímpica Calle 100 AK 15 - CL 101 C.C. Unicentro C.C. Bulevar Niza Av. Suba - CL 106

Séptimazo



AC 53 - KR 66A C.C. Gran Estación AC 26 - AK 40 Planetario de Bogotá C.C. San Martín Universidad Javeriana Universidad de La Salle AK 7 - CL 72 Bis AK 7 - CL 81 CL 94 - KR 14

Av. 1 de Mayo



AC 53 - KR 66A AK 68 - AC 26 C.C. Salitre Plaza Tres Elefantes C.C. Multiplaza Bavaria Av. 1 de Mayo

Rutas de SITP para llegar al Festival Cordillera 2026

¿Cuáles estaciones de TransMilenio funcionarán durante el festival?

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, las estaciones CAN, Salitre - El Greco y Movistar Arena serán algunos de los puntos cercanos al Parque Simón Bolívar habilitados durante las jornadas del festival.

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Desde estos sectores los usuarios podrán acceder a diferentes servicios de TransMilenio, entre ellos las rutas K16, K23, K10, K54, B72, D1, C25, C30, L10 y G43, que permitirán conectar con diferentes zonas de Bogotá.

Los asistentes podrán tener en cuenta estas alternativas de transporte para organizar su regreso después de cada jornada y evitar complicaciones ante la alta demanda que se espera en los alrededores del parque.