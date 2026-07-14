Luego de varias semanas de espera, finalmente, se conoció el cartel oficial por días del Festival Cordillera 2026. El anuncio (realizado por Páramo Presenta) le permite a los fans organizar sus tiempos para saber el día en que podrán asistir, en caso de solo tener interés en uno de los dos. La noticia confirmada fue la presencia de Andrés Cepeda, tanto sábado como domingo. Primero como parte de Poligamia (su antigua banda) y luego totalmente en solitario. Además, un sabor más rock el día domingo con Caifanes, Panteón Rococó, Mago de Oz, entre otros.“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas, desde el rock, lo tropical, lo callejero y lo divino, todo, hasta las músicas que están definiendo la región ahora mismo. Quienes compran en esta etapa no están apostando a ciegas, están confirmando algo que ya saben”, expresaron de la organización.Cartel por días del Festival Cordillera 2026Día 1 – Sábado 12 de septiembreAndrés CalamaroBeéleSean PaulGrupo NicheCultura ProféticaFobiaDread Mar IMiguel MateosEd MaverickVirusPoligamiaKe PersonajesLido PimientaKapangaEmmanuel HorvilleurMeme del RealNelda Piña y sus TamboresPaula Pera y El Fin de los TiemposKei LinchThe Latin BrothersDía 2 – Domingo 13 de septiembreRicky MartinCaifanesAndrés CepedaKany GarcíaPanteón RococóBonkaMago de OzTan BiónicaDraco RosaVicente GarcíaDiamante EléctricoJarabe de Palo (feat. Pedro Capó, homenaje a Pau Donés)Los Amigos InvisiblesDoctor KrápulaDante SpinettaLos de AdentroLos EstrambóticosÁrbol de OjosFlor de LavaBriela OjedaPrecios y etapas del Festival Cordillera 2026Combo VIP Sudamerican RockersEtapa 1: $1.205.000 + $244.000 (servicio) — Precio full: $1.449.000Etapa 2: $1.313.000 + $266.000 (servicio) — Precio full: $1.579.000Etapa 3: $1.421.000 + $288.000 (servicio) — Precio full: $1.709.000Combo General Sudamerican RockersEtapa 1: $548.000 + $111.000 (servicio) — Precio full: $659.000Etapa 2: $581.000 + $118.000 (servicio) — Precio full: $699.000Etapa 3: $631.000 + $128.000 (servicio) — Precio full: $759.000Combo GA+ Sudamerican RockersEtapa 1: $697.000 + $142.000 (servicio) — Precio full: $839.000Etapa 2: $781.000 + $158.000 (servicio) — Precio full: $939.000Etapa 3: $864.000 + $175.000 (servicio) — Precio full: $1.039.000