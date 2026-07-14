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Blu Radio  / Política  / Conservadores respaldarán a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

Conservadores respaldarán a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

La decisión la tomaron después de una reunión con el Centro Democrático y el Partido Liberal.

Senador Alfredo Deluque.
Senador Alfredo Deluque.
Foto: X @deluque
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que la bancada de esa colectividad apoyará al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, para asumir la presidencia del Senado durante la legislatura del 20 de julio de 2026 al 20 de julio de 2027.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los diez senadores conservadores, luego de una reunión sostenida al mediodía de este martes, donde también participaron delegados del Centro Democrático y el Partido Liberal, en la que se buscaba avanzar en la conformación de una alianza para la nueva legislatura.

Según explicó Cepeda, la propuesta del Partido Conservador era discutir inicialmente la distribución de los mesas directivas en las comisiones constitucionales permanentes. Sin embargo, aseguró que el Centro Democrático insistió en que el primer punto debía ser la definición de la presidencia del Congreso.

“Nosotros expresamos que debíamos hablar de las comisiones constitucionales y cuántos cupos tendríamos si hacíamos esa alianza. El Centro Democrático insistió en comenzar por la presidencia del Congreso”, señaló el dirigente conservador.

Efraín Cepeda
Efraín Cepeda.
Foto: Blu Radio

Ante la falta de consenso, Cepeda afirmó que la bancada conservadora decidió respaldar la candidatura de Alfredo Deluque y advirtió que el Centro Democrático no contará con los diez votos del Partido Conservador para aspirar a esa dignidad.

“El partido conservador en el Senado, unánimemente, decidió respaldar a Alfredo Deluque”, comentó Cepeda antes de entrar a la reunión de compromisarios de los partidos políticos para definir la mesa directiva.

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Lo que sí dejó claro que hay buena relación con el uribismo y que les sugirió tener acercamientos con el gobierno.

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