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Blu Radio  / Política  / Senador Carlos Trujillo renuncia a Partido Conservador tras triunfo de Abelardo De La Espriella

Senador Carlos Trujillo renuncia a Partido Conservador tras triunfo de Abelardo De La Espriella

El senador Carlos Trujillo, de Antioquia, ha apoyado al Gobierno Petro en el Senado.

Senador Carlos Trujillo.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

El senador Carlos Trujillo presentó su renuncia al partido Conservador. Lo hizo horas después de que se conociera el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Acudo a usted con el mayor de los respetos, con el fin de manifestar que a partir de la fecha RENUNCIO A LA MILITANCIA DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, lo anterior debido a nuevos proyectos de tipo profesional y personal que emprenderé en el inmediato futuro”, dice la carta que presentó en la Secretaría del Partido Conservador.

Senador Carlos Trujillo 1.
Redes sociales senador Carlos Trujillo

Es importante recordar que Trujillo apoyó algunas iniciativas del Gobierno en el Congreso durante el periodo 2022-2026.

El Partido Conservador apoyó en primera vuelta a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y en segunda vuelta a Abelardo De La Espriella.

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