Es normal que en 504 municipios el 100% de los votos fueran por Cepeda, dice Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo salió en defensa de los resultados de la segunda vuelta presidencial y aseguró que es “normal” que en numerosos municipios del país se hayan registrado votaciones ampliamente favorables para Iván Cepeda, incluso en casos donde la totalidad de los sufragios reportados favorecieron al candidato de la Alianza por la Vida.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, Cristo respondió a los cuestionamientos surgidos tras las elecciones presidenciales, en las que sectores de oposición han advertido sobre presuntas irregularidades en regiones del suroccidente colombiano, donde Cepeda obtuvo resultados hasta del 100%.

El exfuncionario rechazó las tesis que relacionan esas votaciones con presiones de grupos armados ilegales y afirmó que se trata de una narrativa impulsada por sectores de extrema derecha.

“Sí me parece normal, hay muchas zonas de paz en Colombia. Miren los datos del plebiscito en Nariño y Cauca”, aseguró Cristo al ser consultado sobre los reportes que señalan que en centenares de puestos de votación el 100 % de los votos habrían favorecido al candidato progresista.



Cristo niega que exista evidencia de “voto fusil”

Uno de los temas más polémicos de la conversación fue la discusión sobre el denominado “voto fusil”, término utilizado por algunos sectores políticos para describir una eventual influencia de grupos armados sobre el comportamiento electoral en determinadas zonas del país. Frente a esa hipótesis, Cristo fue enfático al señalar que no existen pruebas concluyentes que demuestren que las votaciones favorables a Cepeda hayan sido producto de intimidaciones.

El voto fusil es una invención de la extrema derecha en Colombia, una narrativa que se construyó con mucha efectividad afirmó.

El exministro argumentó que si se aplicara la misma lógica a otras regiones del país con presencia de grupos armados ilegales, también deberían cuestionarse los resultados obtenidos por el candidato vencedor, Abelardo De La Espriella.

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“Yo no veo evidencias concretas de que haya habido una presión armada para obligar a la gente a votar por Iván Cepeda, como tampoco tengo ninguna evidencia de que donde Abelardo de la Espriella sacó el 90 o el 95 % de las votaciones haya sido por presión armada”, sostuvo.

Según Cristo, los patrones electorales observados en departamentos como Nariño, Cauca y Chocó guardan similitudes con los resultados registrados desde el plebiscito por la paz de 2016, reflejando tendencias políticas históricas más que fenómenos coyunturales.

Cristo y Cepeda. Foto: Cortesía

La democracia colombiana sale fortalecida

Más allá de la controversia electoral, Cristo destacó que el principal balance de las elecciones presidenciales es el fortalecimiento de la democracia colombiana. El exministro recordó que durante los últimos meses diversos sectores políticos advirtieron sobre posibles riesgos para la realización de los comicios, escenarios que finalmente no se materializaron.

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“Colombia tuvo elecciones, su democracia sale fortalecida. Tenemos una participación récord de la ciudadanía colombiana y las instituciones demostraron su estabilidad y fortaleza”, afirmó. Asimismo, destacó el trabajo realizado por la organización electoral, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de la jornada.

Para Cristo, el proceso electoral constituye una demostración de que las instituciones colombianas mantienen capacidad para organizar elecciones competitivas y transparentes en medio de un contexto político altamente polarizado.

Un país dividido en dos bloques

Otro de los análisis planteados por el exministro tiene que ver con la persistente división política del país. Según explicó, los resultados de la segunda vuelta presidencial reflejan una distribución electoral muy similar a la observada durante el plebiscito por la paz hace casi una década.

Estamos con un país que diez años después de la firma del acuerdo de paz sigue dividido en dos partes prácticamente iguales señaló.

Cristo aseguró que existe una continuidad geográfica y política entre las regiones que respaldaron el acuerdo de paz en 2016 y aquellas que apoyaron la candidatura de Iván Cepeda en esta elección. A su juicio, esa realidad demuestra la dificultad que ha tenido Colombia para superar las fracturas políticas y sociales surgidas durante los años del conflicto armado.

Autocrítica a la campaña de Iván Cepeda

Durante la entrevista, Cristo también hizo una evaluación crítica de la campaña que respaldó. Aunque destacó que la coalición progresista logró consolidarse como una fuerza que representa cerca de la mitad del electorado colombiano, reconoció que se cometieron errores estratégicos que terminaron afectando las posibilidades de victoria.

Uno de ellos, según explicó, fue el exceso de confianza generado por el liderazgo sostenido de Cepeda en las encuestas durante varios meses: “El triunfalismo se apoderó de sectores muy amplios de la campaña”, afirmó.

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A esto sumó el tiempo que, en su opinión, se perdió discutiendo denuncias de fraude tras la primera vuelta presidencial. “Nos quedamos discutiendo tres o cuatro días sobre un eventual fraude que no existió y perdimos cuatro días valiosos entre primera y segunda vuelta”, indicó.

Cristo también consideró que la controversia generada alrededor de una eventual Asamblea Nacional Constituyente dificultó la conexión con sectores moderados y de clase media que pudieron haber ampliado la base electoral de la campaña.

El futuro de la oposición

Pese a la derrota electoral, el exministro destacó el crecimiento de la votación obtenida por Iván Cepeda entre la primera y la segunda vuelta y aseguró que la coalición progresista seguirá siendo un actor central en la política nacional.

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