"Los colombianos no tenemos dientes de leche": José Manuel Restrepo sobre Constituyente de Cepeda

José Manuel Restrepo, candidato vicepresidencial en Colombia, cuestionó, como estrategia electoral, el reciente retiro de la propuesta de una eventual Asamblea Constituyente impulsada desde sectores cercanos a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, aseguró que los colombianos ya conocen las implicaciones de este tipo de iniciativas y expresó preocupación por el rumbo institucional del país.

Restrepo afirmó que no confía en los mensajes que buscan descartar una reforma constitucional profunda y sostuvo que las intenciones reales están reflejadas en los programas de Gobierno. “No le creo para nada a Cepeda ni a Petro en esa historia, además, porque los colombianos no tenemos dientes de leche y esto ya lo vivimos”, aseguró durante la conversación.

El dirigente señaló que una posible Constituyente representa un riesgo para la estabilidad democrática y jurídica de Colombia. Según explicó, abrir la puerta a un nuevo proceso constitucional podría generar incertidumbre sobre las reglas que actualmente rigen al país. “Ese salto al vacío constitucional es peligrosísimo, no sabemos a dónde llegaríamos”, advirtió.

En ese contexto, Restrepo defendió la vigencia de la Constitución de 1991 y aseguró que su campaña mantendrá una postura firme en favor de su protección. El candidato vicepresidencial indicó que el respeto por el orden constitucional es una condición fundamental para garantizar la estabilidad política y económica de Colombia. “Nuestro mensaje seguirá siendo cuidar la Constitución de 1991”, afirmó.



Asimismo, criticó lo que calificó como contradicciones dentro de la estrategia política de sus adversarios. Para Restrepo, promover cambios constitucionales mientras se envían mensajes de tranquilidad a la ciudadanía resulta incoherente y genera desconfianza entre los electores. “Me parece una estrategia de campaña profundamente incoherente”, manifestó.

El candidato también aprovechó para reiterar que la prioridad de su proyecto político está centrada en resolver problemas relacionados con salud, educación, vivienda y seguridad, en lugar de impulsar transformaciones institucionales profundas. Según dijo, los ciudadanos esperan soluciones concretas a sus necesidades y no debates que puedan aumentar la incertidumbre.

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Finalmente, Restrepo sostuvo que Colombia necesita fortalecer los consensos nacionales y respetar las reglas democráticas vigentes. En su concepto, el país debe enfocarse en construir acuerdos que permitan enfrentar los desafíos sociales y económicos sin poner en riesgo la estabilidad institucional alcanzada durante las últimas décadas.