Ya se eligieron a los jurados de votación para la segunda vuelta: así puede consultar

El 21 de junio millones de colombianos elegirán al próximo presidente de la República entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, que el escogido ese día por el voto popular será el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño hasta el periodo de 2030.

Es por eso que, a través de su página web, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció a los jurados de votación para esta segunda vuelta presidencial con una sorpresa: será los mismo que estuvieron el pasado 31 de mayo al frente de las urnas, por ende, si usted no fue elegido en esa, tampoco lo será en esta.

Jurados de votación. Foto: Registraduría

"Las notificaciones serán enviadas a través de mensaje de texto al celular y al correo electrónico registrado por cada jurado de votación. Adicionalmente, los jurados prestarán su servicio en el mismo puesto y mesa de votación asignada en las pasadas elecciones presidenciales del 29 de mayo", explicaron.

Asimismo, informaron que, en esta ocasión,as capacitaciones para la segunda vuelta no se realizarán de forma presencial, sino que los jurados recibirán en sus correos el enlace para que ingresen al Sistema Integral de Capacitación Electoral (SICE), allí podrán descargar el paso a paso para ingresar al curso virtual que será dictado por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



"A partir de esta semana, la Registraduría Nacional del Estado Civil notificará a los jurados de votación que prestaron su servicio en las pasadas elecciones presidenciales para que de nuevo cumplan con sus funciones en la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo, 21 de junio", añadieron.

Jurado de votación - elecciones Foto: AFP

¿Cómo verificar si usted es jurado de votación?

Para ver si fue designado como jurado de votación debe ingresar a la página oficial de la Registraduría, www.registraduria.gov.co, y digitar su número de cédula en el módulo de consultas habilitado para este fin. También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la entidad en el país.