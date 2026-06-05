En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

En el exterior las elecciones de la segunda vuelta empezarán el próximo 15 de junio.

Elecciones / votación / voto / Registraduría
Elecciones / Imagen de referencia /
Foto: Registraduría Nacional
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

La Registraduría publicó el tarjetón final que recibirán los colombianos en las urnas el próximo 21 de junio, día en el que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El tarjetón contará con tres casillas: en la primera, aparece Iván Cepeda; en la segunda, Abelardo De La Espriella y por último está el voto en blanco.

Le puede interesar:

Jurado de votación - referencia
Pedagogía Electoral

Ya se eligieron a los jurados de votación para la segunda vuelta: así puede consultar

"El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta" explicó la Registraduría.

Es importante recordar que solo se puede marcar una opción en la tarjeta, de lo contrario, el voto será anulado.

En la segunda vuelta estarán Abelardo De La Espriella, quien logró 10.366.143 votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, quien llegó a 9.703.921 votos.

Las votaciones de segunda vuelta en el exterior empezarán el próximo lunes 15 de junio y en el territorio nacional se harán el domingo 21 de junio.

Captura de pantalla 2026-06-05 122719.png
Tarjetón para la segunda vuelta.
Foto: Registraduría.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Registraduría Nacional del Estado Civil

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad