Así quedó el tarjetón para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

La Registraduría publicó el tarjetón final que recibirán los colombianos en las urnas el próximo 21 de junio, día en el que se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El tarjetón contará con tres casillas: en la primera, aparece Iván Cepeda; en la segunda, Abelardo De La Espriella y por último está el voto en blanco.

"El orden de las dos fórmulas en la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, mediante el cual se definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta" explicó la Registraduría.

Es importante recordar que solo se puede marcar una opción en la tarjeta, de lo contrario, el voto será anulado.

En la segunda vuelta estarán Abelardo De La Espriella, quien logró 10.366.143 votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, quien llegó a 9.703.921 votos.



Las votaciones de segunda vuelta en el exterior empezarán el próximo lunes 15 de junio y en el territorio nacional se harán el domingo 21 de junio.