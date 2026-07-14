Carlos Fernando Galán se reunió con el alcalde de Nueva York: hablaron de seguridad y movilidad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su participación en la décima cohorte de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, un programa internacional de formación para mandatarios locales liderado por la Harvard Kennedy School y la Harvard Business School, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.

A través de su cuenta en la red social X, Galán informó que durante la reunión abordó varios de los desafíos que comparten Bogotá y Nueva York, entre ellos la atención a la primera infancia, la seguridad, la gestión del tráfico, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de sistemas de transporte que integren el metro con las redes de buses.

"Buen encuentro, seguiremos compartiendo experiencias en beneficio de Bogotá y Nueva York", escribió el mandatario distrital al compartir una fotografía junto a Mamdani.

Con @ZohranKMamdani, alcalde de Nueva York.

Hablamos de los retos similares que nuestras ciudades enfrentan: atención a primera infancia, seguridad, gestión del tráfico, vivienda y un sistema de transporte que integre metro y buses. Buen encuentro, seguiremos compartiendo… pic.twitter.com/1SGeoccnQU — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 14, 2026

La reunión se dio en el marco del programa de liderazgo que reúne a alcaldes de 46 ciudades de 15 países con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión pública, promover el intercambio de experiencias y conocer herramientas innovadoras para enfrentar los principales desafíos urbanos.



El alcalde de Bogotá fue seleccionado para integrar la décima cohorte de esta iniciativa, considerada una de las más importantes en materia de liderazgo urbano a nivel mundial. Durante las jornadas de trabajo, los participantes reciben acompañamiento de profesores de Harvard y especialistas en políticas públicas para fortalecer la toma de decisiones, consolidar equipos de alto desempeño y mejorar los resultados de sus administraciones.

El encuentro con el alcalde de Nueva York, por ejemplo, hace parte de los espacios de intercambio que promueve el programa y busca identificar estrategias que puedan ser adaptadas a las necesidades de ambas ciudades en temas como movilidad, seguridad, desarrollo urbano y atención social.