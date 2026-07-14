“Nunca tuvimos la oportunidad de presentarle proyectos a presidente Petro": gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, entregó un balance altamente positivo tras el encuentro sostenido entre mandatarios locales y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Según el funcionario departamental, la jornada marcó un hito de eficiencia en comparación con la relación que ha mantenido la región con la administración saliente de Gustavo Petro.

Un giro en la articulación regional

La reunión contó con una asistencia masiva, con la presencia de 86 de los 87 alcaldes del departamento. Para el gobernador Díaz, la importancia del evento radicó en la apertura del gobierno entrante para escuchar propuestas concretas.



“Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de presentarle proyectos al presidente Petro en la región ni los alcaldes ni los gobernadores”, dijo el mandatario.

Durante el ejercicio, los mandatarios presentaron proyectos estratégicos en fase tres, dándose un plazo hasta el próximo viernes para ajustar los detalles técnicos y que el nuevo gobierno evalúe el apoyo financiero basado en los recursos disponibles.

Seguridad y "victorias tempranas"

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En materia de seguridad, el gobernador destacó la evaluación de dos proyectos tecnológicos clave: el C4 para el área metropolitana de Bucaramanga y el CGS departamental, un centro de monitoreo que integrará cámaras y sistemas de identificación en todas las regiones.

Además, mencionó que ya se coordinan operaciones de seguridad para enfrentar a cabecillas del ELN que operan en la zona.La meta del gobierno de De la Espriella es que estas iniciativas se materialicen rápidamente.

“La idea que nos presentó el presidente... es que en los primeros 100 días se puedan poner en ejecución y que sean las victorias tempranas y demuestren también una gran capacidad de ejecución del nuevo gobierno”, explicó Díaz.

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Defensa del Páramo de Santurbán

Uno de los puntos más relevantes tratados de forma informal fue la situación del Páramo de Santurbán, afectado por la minería ilegal y la devastación de grupos armados. El gobernador celebró la intención del presidente electo de traer expertos internacionales para realizar mediciones técnicas y científicas en el ecosistema.

“El presidente dice que va a traer unas empresas o unos expertos los mejores del mundo para hacer unas mediciones en el páramo y que se acabe tanta politiquería con el páramo”, afirmó el gobernador, criticando que se use el tema ambiental con fines electorales mientras los ilegales destruyen el agua de Bucaramanga.

Infraestructura y descentralización

La hoja de ruta también incluye proyectos de infraestructura turística como Arena Bonita y Topocoro, así como mejoras en la vía Barbosa-Bucaramanga y la construcción de al menos un kilómetro de placa huella por municipio en vías terciarias.

Díaz concluyó resaltando que la apuesta por la descentralización de Abelardo de la Espriella debe dar resultados positivos para el país:

“Si esa va a ser la tónica de este gobierno, de estar en la provincia revisando los proyectos, yo creo que vamos a tener avances muy importantes. Si le va bien al gobierno nacional, pues le va bien al departamento”, finalizó.

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Escuche la entrevista: