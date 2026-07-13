Petro ordenó no prestar establecimientos militares a De la Espriella: "Soy el comandante supremo"

La ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue despertando controversia antes del 7 de agosto. En esta oportunidad, la polémica surge por el lugar donde se realizaría el acto ceremonial, luego de que se planteara la posibilidad de llevarlo a cabo en una base militar.

Frente a ese escenario, el presidente saliente, Gustavo Petro, ordenó que ningún establecimiento militar o policial sea utilizado para la posesión del mandatario electo. El jefe de Estado aseguró que, mientras no se produzca el juramento ante el Congreso, él sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Militares y mantiene la autoridad sobre esas instalaciones.

Posesión de Abelardo De La Espriella: Petro explica por qué no prestará instalaciones militares

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro señaló que los cuarteles permanecen bajo su mando hasta el momento en que el nuevo jefe de Estado asuma oficialmente el cargo.



"Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure y, por tanto, hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ningún oficial da el saludo militar a un civil sino cuando este sea su comandante supremo", afirmó.

Con ello, impartió la orden para que ninguna base militar ni instalación policial sea escenario de la ceremonia presidencial.

De hecho, el jefe de Estado recordó que la Constitución establece que el cambio del mando militar se hace oficial cuando el presidente electo presta juramento ante el Congreso de la República reunido en sesión plenaria.

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Gustavo Petro responde a solicitud de De La Espriella X: Gustavo Petro

Posesión de Abelardo De La Espriella genera debate

La decisión de De La Espriella de plantear la posibilidad de realizar su posesión en una guarnición militar ha abierto una serie de interpretaciones tanto jurídicas como logísticas.

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Pues no solo existe el debate constitucional. Expertos señalan las dificultades que implicaría trasladar a los congresistas hasta una instalación militar para cumplir con el juramento exigido por la ley.

"En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad, de defensa del pueblo y su vida", agregó Gustavo Petro.

¿Qué dice la Constitución sobre la posesión presidencial?

La posición del presidente se apoya en que el nuevo mandatario solo adquiere formalmente la investidura cuando presta juramento ante el Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución.

Mientras ese procedimiento no ocurra, Petro sostiene que conserva todas las atribuciones propias de la Presidencia, incluida la jefatura de las Fuerzas Militares y de Policía.

Con este pronunciamiento, la discusión sobre el lugar donde se realizará la ceremonia del próximo 7 de agosto continúa abierta, aunque el Gobierno dejó claro que las instalaciones militares no estarán disponibles para ese acto.