Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días y artistas confirmados en Bogotá

Luego de varias semanas de espera, finalmente, se conoció el cartel oficial por días del Festival Cordillera 2026. El anuncio (realizado por Páramo Presenta) le permite a los fans organizar sus tiempos para saber el día en que podrán asistir, en caso de solo tener interés en uno de los dos.

La noticia confirmada fue la presencia de Andrés Cepeda, tanto sábado como domingo. Primero como parte de Poligamia (su antigua banda) y luego totalmente en solitario. Además, un sabor más rock el día domingo con Caifanes, Panteón Rococó, Mago de Oz, entre otros.

“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas, desde el rock, lo tropical, lo callejero y lo divino, todo, hasta las músicas que están definiendo la región ahora mismo. Quienes compran en esta etapa no están apostando a ciegas, están confirmando algo que ya saben”, expresaron de la organización.

Festival Cordillera // Foto: AFP

Cartel por días del Festival Cordillera 2026

Día 1 – Sábado 12 de septiembre

Andrés Calamaro

Beéle

Sean Paul

Grupo Niche

Cultura Profética

Fobia

Dread Mar I

Miguel Mateos

Ed Maverick

Virus

Poligamia

Ke Personajes

Lido Pimienta

Kapanga

Emmanuel Horvilleur

Meme del Real

Nelda Piña y sus Tambores

Paula Pera y El Fin de los Tiempos

Kei Linch

The Latin Brothers

Día 2 – Domingo 13 de septiembre

Ricky Martin

Caifanes

Andrés Cepeda

Kany García

Panteón Rococó

Bonka

Mago de Oz

Tan Biónica

Draco Rosa

Vicente García

Diamante Eléctrico

Jarabe de Palo (feat. Pedro Capó, homenaje a Pau Donés)

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Dante Spinetta

Los de Adentro

Los Estrambóticos

Árbol de Ojos

Flor de Lava

Briela Ojeda

Precios y etapas del Festival Cordillera 2026