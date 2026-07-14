Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días y artistas confirmados en Bogotá

Luego de varias semanas de espera, finalmente, se conoció el cartel oficial por días del Festival Cordillera 2026. El anuncio (realizado por Páramo Presenta) le permite a los fans organizar sus tiempos para saber el día en que podrán asistir, en caso de solo tener interés en uno de los dos.
La noticia confirmada fue la presencia de Andrés Cepeda, tanto sábado como domingo. Primero como parte de Poligamia (su antigua banda) y luego totalmente en solitario. Además, un sabor más rock el día domingo con Caifanes, Panteón Rococó, Mago de Oz, entre otros.
“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas, desde el rock, lo tropical, lo callejero y lo divino, todo, hasta las músicas que están definiendo la región ahora mismo. Quienes compran en esta etapa no están apostando a ciegas, están confirmando algo que ya saben”, expresaron de la organización.
Cartel por días del Festival Cordillera 2026
Día 1 – Sábado 12 de septiembre
- Andrés Calamaro
- Beéle
- Sean Paul
- Grupo Niche
- Cultura Profética
- Fobia
- Dread Mar I
- Miguel Mateos
- Ed Maverick
- Virus
- Poligamia
- Ke Personajes
- Lido Pimienta
- Kapanga
- Emmanuel Horvilleur
- Meme del Real
- Nelda Piña y sus Tambores
- Paula Pera y El Fin de los Tiempos
- Kei Linch
- The Latin Brothers
Día 2 – Domingo 13 de septiembre
- Ricky Martin
- Caifanes
- Andrés Cepeda
- Kany García
- Panteón Rococó
- Bonka
- Mago de Oz
- Tan Biónica
- Draco Rosa
- Vicente García
- Diamante Eléctrico
- Jarabe de Palo (feat. Pedro Capó, homenaje a Pau Donés)
- Los Amigos Invisibles
- Doctor Krápula
- Dante Spinetta
- Los de Adentro
- Los Estrambóticos
- Árbol de Ojos
- Flor de Lava
- Briela Ojeda
Precios y etapas del Festival Cordillera 2026
- Combo VIP Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $1.205.000 + $244.000 (servicio) — Precio full: $1.449.000
- Etapa 2: $1.313.000 + $266.000 (servicio) — Precio full: $1.579.000
- Etapa 3: $1.421.000 + $288.000 (servicio) — Precio full: $1.709.000
- Combo General Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $548.000 + $111.000 (servicio) — Precio full: $659.000
- Etapa 2: $581.000 + $118.000 (servicio) — Precio full: $699.000
- Etapa 3: $631.000 + $128.000 (servicio) — Precio full: $759.000
- Combo GA+ Sudamerican Rockers
- Etapa 1: $697.000 + $142.000 (servicio) — Precio full: $839.000
- Etapa 2: $781.000 + $158.000 (servicio) — Precio full: $939.000
- Etapa 3: $864.000 + $175.000 (servicio) — Precio full: $1.039.000