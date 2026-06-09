Estos son los artistas colombianos que tendrá el Festival Cordillera 2026

La espera terminó y al fin se conoció el cartel oficial del Festival Cordillera 2026, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá con una oferta de artistas nacionales e internacionales de gran peso para seguir apostando por los ritmos latinos e hispanos.

Por supuesto, la cuota nacional siempre toma importancia y esta no será la excepción, pues con Beéle y Andrés Cepeda como headliners se reafirma la importancia colombiana en la música latina para liderar este tipo de eventos, además de otros más que también se estarán presentando.

Cartelera Festival Cordillera X: @CordilleraFest

Artistas colombianos en el Festival Cordillera 2026

Andrés Cepeda (El artista principal que aparece abajo)

Beéle

Grupo Niche

Bonka

Diamante Eléctrico

Poligamia (La mítica banda de los 90 de la que hizo parte Andrés Cepeda)

Doctor Krápula

Los de Adentro

Lido Pimienta (Colombo-canadiense)

La Muchacha

Latin Brothers

Kei Linch

Briela Ojeda

Nelda Piña (Y sus Tambores)

Paula Pera (Y el Fin de los Tiempos)

Árbol de Ojos

Los más destacados del cartel

Sin dudas los tres primeros de la lista son los más destacados de todos los artistas colombianos que estarán. No solo por su influencia en la música, sino por ser conocidos a nivel internacional lideraron diversos ranking y listas de reproducción.

Andrés Cepeda, Beéle y Grupo Niche son referentes de la industria colombiana a nivel internacional. En especial el primero y el último, que con el paso de los años han sido el puente entre generaciones e inspiración para diferentes ritmos.

Estos artistas seguramente se estarán presentando en los escenarios principales del Parque Simón Bolívar el 12 y 13 de septiembre en esta cuota de artistas de suma importancia en la influencia latina.

