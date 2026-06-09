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Blu Radio  / Entretenimiento  / Ricky Martin, Andrés Cepeda y Sean Paul encabezan el Festival Cordillera 2026

Ricky Martin, Andrés Cepeda y Sean Paul encabezan el Festival Cordillera 2026

Al fin se conoció el cartel oficial del Festival Cordillera 2026 que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Ricky Martin, Andrés Cepeda y Sean Paul.jpg
Ricky Martin, Andrés Cepeda y Sean Paul //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La espera terminó y, finalmente, Páramo Presenta dio a conocer el cartel oficial del Festival Cordillera 2026. El evento reúne a grandes referentes de la música hispana durante dos días en cuatro escenarios en el parque Simón Bolívar de Bogotá durante dos días de septiembre, esta vez el 12 y 13 puntualmente.

El anuncio se hizo este 9 de junio sobre las 10:00 de la mañana tras varias semanas de espera, en donde resaltaron nombres como Ricky Martin, Fobia, Andrés Cepeda, Niche, Caifanes, Panteón Rococó, Sean Paul y Beéle, entre otros, que estarán presentes durante los días del festival en este 2026.

Cartel oficial del Festival Cordillera 2026

“A lo largo de los años, esta comunidad ha crecido sola. El Cordillera ya demostró lo que es: una plataforma para celebrar los sonidos latinoamericanos en todas sus formas, desde el rock, lo tropical, lo callejero y lo divino, todo, hasta las músicas que están definiendo la región ahora mismo. Quienes compran en esta etapa no están apostando a ciegas, están confirmando algo que ya saben”, expresaron de la organización.

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En años anteriores han estado artistas como Juanes, Carlos Vives, Paulo Londra, Vilma Palma e Vampiros, Trueno, Rels B, Los Fabulosos Cadillacs, Los Caligaris, Zoé, entre otros.

Precios del Festival Cordillera 2026

  • Combo VIP Sudamerican Rockers
    • Etapa 1: $1.205.000 + $244.000 (servicio) — Precio full: $1.449.000
    • Etapa 2: $1.313.000 + $266.000 (servicio) — Precio full: $1.579.000
    • Etapa 3: $1.421.000 + $288.000 (servicio) — Precio full: $1.709.000
  • Combo General Sudamerican Rockers
    • Etapa 1: $548.000 + $111.000 (servicio) — Precio full: $659.000
    • Etapa 2: $581.000 + $118.000 (servicio) — Precio full: $699.000
    • Etapa 3: $631.000 + $128.000 (servicio) — Precio full: $759.000
  • Combo GA+ Sudamerican Rockers
    • Etapa 1: $697.000 + $142.000 (servicio) — Precio full: $839.000
    • Etapa 2: $781.000 + $158.000 (servicio) — Precio full: $939.000
    • Etapa 3: $864.000 + $175.000 (servicio) — Precio full: $1.039.000
Precios Festival Cordillera 2026
Precios Festival Cordillera 2026 //
Fotos: montaje Blu Radio

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