Asistentes al Festival Cordillera que cuenten con esto tendrán experiencia diferente

Bogotá se prepara para una nueva edición del Festival Cordillera, uno de los encuentros musicales más importantes de Colombia y América Latina, que reunirá a miles de asistentes alrededor de artistas que representan la identidad sonora de la región. El evento se ha consolidado como un escenario para celebrar la música en español y los sonidos latinoamericanos, congregando a fanáticos de distintos países en una experiencia que va más allá de los conciertos.

Con una programación que combina figuras consagradas y nuevas propuestas musicales, el festival se ha convertido en una de las citas más esperadas del calendario cultural del país. Además de las presentaciones en vivo, la experiencia de los asistentes incluye espacios gastronómicos, activaciones de marca y beneficios especiales que buscan enriquecer la jornada y acercar al público a sus artistas favoritos de maneras diferentes.

Precios Festival Cordillera 2026 // Fotos: montaje Blu Radio

El anuncio llega en un momento en el que los consumidores latinoamericanos están transformando su relación con los pagos digitales y los servicios asociados. De acuerdo con un estudio reciente, el 89 % de los usuarios de la región se considera digital y el 95 % afirma que la seguridad es un factor clave al momento de realizar transacciones. Sin embargo, cada vez cobran mayor relevancia aspectos como la personalización y el acceso a experiencias diferenciadas.

Estos beneficios estarán disponibles para los tarjetahabientes de World Legend Mastercard, la nueva categoría presentada por Mastercard en Colombia, que integra pagos seguros, tecnología y respaldo global con acceso a experiencias en entretenimiento, gastronomía y viajes tanto dentro como fuera del país.



En el ámbito del entretenimiento, la propuesta contempla beneficios asociados a más de 30 conciertos y festivales al año en Colombia. Los usuarios podrán acceder a preventas entre 24 y 48 horas antes de la venta general, ingreso rápido a eventos y experiencias seleccionadas como encuentros con artistas, recorridos backstage, acceso a momentos previos al espectáculo o artículos especiales, según disponibilidad y condiciones aplicables.