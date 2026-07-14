Revelan nuevo video del momento exacto en que agente de ICE disparó a colombiano en EE.UU.

Continúa la indignación internacional por la muerte de Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, el colombiano que fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes le quitaron la vida en un operativo de control cuando uno de ellos activó su arma contra él.

Gracias a cámaras de seguridad, cerca a donde ocurrieron los hechos, se han conocido detalles de cómo se dio el operativo y muerte de este colombiano, oriundo de Bucaramanga. De hecho, a través de un informe de Noticias Caracol, se conoció un nuevo video del momento exacto en que el agente saca su arma y le dispara mientras estaba en su carro.

De acuerdo con el padre de la víctima, Guerrero contaba con el permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos, por ende, "no entiende por qué decidieron atentar contra su vida". En dicho clip, se ve al agente disparar de frente a este hombre.

Video difundido en redes sociales que muestra el incidente en el que resultó muerto el colombiano Johan Sebastián Durán.

Según ICE, la razón por la cual dispararon en contra de Guerrero se dio porque adelantaban un operativo migratorio contra él y "pensaron que se iba a escapar", además, argumentaron que "lanzó el vehículo contra los oficiales" por lo que respondieron con disparos; sin embargo, poco después se conoció por parte del senador Angus King Jr. que Durán Guerrero no era el objetivo del operativo.



"A través de su Sección Consular, la Embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los trámites correspondientes. La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará siguiendo de cerca el caso a medida que avance la investigación", pidió la Embajada de Colombia en Estados Unidos por este caso.

Por ahora, la investigación sigue en manos del FBI, mientras que los agentes quedaron fuera de servicio mientras se terminan de esclarecer los hechos.

Este es el video del momento en que agente de ICE disparó: